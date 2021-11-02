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В Беларуси задержаны две иностранки: они пытались улететь в Турцию с фальшивыми паспортами

Ситуация произошла в воскресенье, 30 октября, в Национальном аэропорту Минск.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

29-летняя и 30-летняя женщины проходили пограничный контроль, так как планировали направиться из нашей страны в турецкий город Стамбул, и показали паспорта граждан Мексики.

Однако документы показались контролёрам подозрительными из-за признаков подделки.

Специалисты проверили паспорта. В результате выяснилось, что пограничники не ошиблись: документы действительно подделаны.

Один из паспортов оказался полностью фальшивым. Второй документ подделан частично.

В итоге правоохранители задержали молодых женщин до установления личности.

Теперь девушкам грозит ответственность: как административная, так и уголовная.

Первое обстоятельство объясняется попыткой незаконно пересечь границу, а второе - предъявлением иностранками фальшивых документов, пишет Белновости.
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