Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.





29-летняя и 30-летняя женщины проходили пограничный контроль, так как планировали направиться из нашей страны в турецкий город Стамбул, и показали паспорта граждан Мексики.





Однако документы показались контролёрам подозрительными из-за признаков подделки.





Специалисты проверили паспорта. В результате выяснилось, что пограничники не ошиблись: документы действительно подделаны.





Один из паспортов оказался полностью фальшивым. Второй документ подделан частично.





В итоге правоохранители задержали молодых женщин до установления личности.





Теперь девушкам грозит ответственность: как административная, так и уголовная.





Первое обстоятельство объясняется попыткой незаконно пересечь границу, а второе - предъявлением иностранками фальшивых документов, пишет Белновости.







