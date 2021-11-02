Распространенный в Беларуси дельта-штамм COVID-19 используют для создания вакцины
В Беларуси сейчас наиболее распространен дельта-штамм COVID-19, его используют и для создания белорусской вакцины, сообщил в эфире телеканала ОНТ заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.
По его словам, в Беларуси в сентябре-октябре фиксировалась заболеваемость штаммами "дельта" и "дельта-лайт".
"В основном "дельта", "дельта лайт" единичные. А так "дельта", - отметил он.
"При создании нашей белорусской отечественной вакцины инактивированной, на сегодняшний день мы, выделяя штамм "дельта", делаем вакцину для будущего промышленного производства", - добавил главный санитарный врач. Его цитирует Смартпресс.
Как сообщалось, первую партию белорусской вакцины от коронавируса планируют выпустить в 2022 году. Первые прототипы появились еще в мае этого года. В конце июня были созданы полноценные прообразы вакцины, содержащие вещества, усиливающие иммунный ответ, и дополнительные добавки. Сейчас проходят предварительные доклинические исследования - они необходимы для того, чтобы подобрать необходимые штаммы, убедиться в том, что вакцина нетоксична и не вызывает гибели животных.
Напомним, в Минздраве заявляли, что в Беларуси снижается прирост заболевших COVID-19 и клиники возвращаются к обычной работе. Уже сегодня выведены из красного режима онкологические диспансеры в Могилеве и Бресте, в ближайшем будущем - Минский.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 602 058 человек с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 575 555 пациентов, у которых ранее был подтвержден этот диагноз. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 646 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией
07:11 02/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение