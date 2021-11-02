По его словам, в Беларуси в сентябре-октябре фиксировалась заболеваемость штаммами "дельта" и "дельта-лайт".





"В основном "дельта", "дельта лайт" единичные. А так "дельта", - отметил он.





"При создании нашей белорусской отечественной вакцины инактивированной, на сегодняшний день мы, выделяя штамм "дельта", делаем вакцину для будущего промышленного производства", - добавил главный санитарный врач. Его цитирует Смартпресс.





Как сообщалось, первую партию белорусской вакцины от коронавируса планируют выпустить в 2022 году. Первые прототипы появились еще в мае этого года. В конце июня были созданы полноценные прообразы вакцины, содержащие вещества, усиливающие иммунный ответ, и дополнительные добавки. Сейчас проходят предварительные доклинические исследования - они необходимы для того, чтобы подобрать необходимые штаммы, убедиться в том, что вакцина нетоксична и не вызывает гибели животных.





Напомним, в Минздраве заявляли, что в Беларуси снижается прирост заболевших COVID-19 и клиники возвращаются к обычной работе. Уже сегодня выведены из красного режима онкологические диспансеры в Могилеве и Бресте, в ближайшем будущем - Минский.





Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 602 058 человек с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 575 555 пациентов, у которых ранее был подтвержден этот диагноз. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 646 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией







