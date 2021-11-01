







Вы можете увидеть великих Гедимина, Миндовга, Витовта, а также Давыда Городенского, Франциска Скорину и других. Известно, пишет s13.ru, что все изображения — авторские. Всего в колоде — 36 карт.









Их разработкой занималась творческая команда «А-четыре» из Гродно во главе с Антоном Янковским совместно с OZ. В OZ Антон Янковский пришел с уже готовой идеей нового комплекта карт, рассказали в интернет-магазине Блогу Гродно s13.ru. Уже 15 октября они появились в продаже.





В описании к картам немного рассказали и о княжестве:





«ВКЛ (полное название Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское), в состав которого входили территории современных Беларуси и Литвы, частично Украины, России и Латвии, просуществовало с 1235 до 1569 года как самостоятельное государство, а с 1569 по 1795 год — в унии с Польшей. Во времена расцвета ВКЛ его территории простирались от берегов Балтийского моря до берегов Черного. Княжество было одним из самых больших государств в Европе».





И отметили, что «во время существования ВКЛ жило и действовало много выдающихся личностей, некоторых из них вы найдете на картах данной колоды».





«Идея карт ВКЛ вынашивалась долгое время, с тех пор, как мы выпустили карты Лапиных», - говорят владельцы магазина «Кубик». - Я хотел сделать карты с известными деятелями Беларуси. Но их так много, а колода такая маленькая. Поэтому было решено запустить серию «Белорусских исторических игральных карт».





Купить карты, которые разошлись по Беларуси тиражом свыше 1000 комплектов и стали хитом продаж, уже можно во всех магазинах OZ в Гродно или в гродненском магазине настольных игр «Кубик». Стоит колода 8,90 белорусских рублей, но сейчас при заказе через интернет на них действует скидка 10%.







