







Ночью 22 октября загорелась автомашина «Volvo», которая была припаркована вблизи дома 90 по проспекту Космонавтов в Гомеле. Иномарка выгорела полностью. Оперативники уголовного розыска Железнодорожного РОВД сразу стали проверять версию поджога и не ошиблись.





Владелец автомобиля рассказал, пишет Progomel.by, что накануне вечером он занимался ремонтом. Рядом бегала его собака. В это время мимо проходила пара. Гомельчанка попыталась погладить четвероногого друга, но хозяин запретил. За возлюбленную вступился ее мужчина. Завязалась потасовка, из которой победителем вышел автомобилист. Когда страсти улеглись, неизвестные ушли. А ночью вспыхнула «Volvo».









Вскоре сыщики установили личность мужчины, который участвовал в дворовой перепалке. 39-летний гомельчанин вахтовым методом работает в Минске. Коллеги из транспортной милиции помогли оперативно задержать его в столице и доставить в Гомель.









Выяснилось, что горожанин был очень раздосадован тем, что оказался слабее соперника. Ночью он подошел к автомобилю, поджог тряпку и бросил ее через разбитое стекло в салон.





По факту совершения поджога возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан.