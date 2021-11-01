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Таиланд открылся для вакцинированных от коронавируса туристов с 1 ноября

Страна 18 месяцев была закрыта для иностранцев из-за пандемии.



Туристы снова могут посещать Таиланд. С 1 ноября там сняли ограничения на въезд спустя 18 месяцев после закрытия границ из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет Blizko.by со ссылкой на BBC News.
 
Страна открылась для привитых от коронавируса туристов из более чем 60 стран, где низкий уровень риска заражения. Таким путешественникам также разрешат не сидеть на карантине в отеле.
 
Ожидается, что только 1 ноября в Таиланд прибудут тысячи туристов, а в следующем году их число вырастет до 15 миллионов, что принесет стране прибыль в 30 миллиардов долларов.
 
Пока же в Таиланде на большей части территории действуют ограничительные меры в связи с коронавирусом. Прививку от COVID-19 получили около 42% населения.
 
 


 
Источник: Илона Полякова
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