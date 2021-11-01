© AP / Emilio Morenatti





Лава вулкана, пишет Sputnik, извержение которого началось 19 сентября, покрыла территорию площадью более 900 гектаров.





© AP / Emilio Morenatti





На острове уничтожено или серьезно повреждено около 2300 зданий.





Вулкан продолжает выделять огромное количество магмы, газа и пепла. Кроме того, на острове зафиксирована интенсивная сейсмическая активность - 23 октября произошло мощное землетрясение магнитудой в 4,9 балла.





Вулкан продолжает выделять огромное количество магмы, газа и пепла. Кроме того, на острове зафиксирована интенсивная сейсмическая активность - 23 октября произошло мощное землетрясение магнитудой в 4,9 балла.





Многие здания полностью погребены под грудами пепла.





© AP / Emilio Morenatti









Кладбище Лас-Манчас оказалось засыпано пеплом, из-под которого торчат кресты и надгробия. Потоки лавы остановились всего в 200 метрах от забора.





© AP / Emilio Morenatti





© AP / Emilio Morenatti





Местные жители не смогут в этом году посетить кладбище в День Всех Святых и День мертвых 1 и 2 ноября.





Хотя места захоронений пока остаются неповрежденными, кладбище закрыто. Здесь расположен единственный на острове крематорий, и теперь тела умерших надо переправлять на Тенерифе. - Sputnik Беларусь





Хотя места захоронений пока остаются неповрежденными, кладбище закрыто.





Здесь расположен единственный на острове крематорий, и теперь тела умерших надо переправлять на Тенерифе.





Каменная фигура черепахи в саду дома в Эль-Пасо - самое живое, что осталось.Из пострадавших районов эвакуированы более семи тысяч человек.Биологи зафиксировали, что с началом извержения в поведении животных наблюдались значительные изменения - так, пустельги начали охотиться на других птиц, но сейчас снова переключились на привычных им пресмыкающихся.Именно пресмыкающиеся оказались более всего затронутыми извержением, поскольку потеряли возможность прятаться под камнями в местах, залитых потоками лавы. -





© REUTERS / Borja Suarez





Каменная фигура черепахи в саду дома в Эль-Пасо - самое живое, что осталось.





Из пострадавших районов эвакуированы более семи тысяч человек.





Биологи зафиксировали, что с началом извержения в поведении животных наблюдались значительные изменения - так, пустельги начали охотиться на других птиц, но сейчас снова переключились на привычных им пресмыкающихся.





Именно пресмыкающиеся оказались более всего затронутыми извержением, поскольку потеряли возможность прятаться под камнями в местах, залитых потоками лавы.





© AFP 2021 / Luismi Ortiz / UME





Примерно 70 километров дорог на острове повреждены и превращены вулканом в пустыню из пепла.





Извержение вулкана Кумбре-Вьеха является самым разрушительным из всех возникших за последние пять веков на испанском острове.





© AP / Emilio Morenatti





Солдаты испанской армии удаляют пепел с крыши дома.





Касимиро Курбело, глава правительства канарского острова Гомера, расположенного недалеко от острова Пальма, предложил сбросить бомбу, чтобы остановить извержение вулкана. Такой способ уже использовался на итальянской Сицилии во время извержений в 1983 году и в 1991-1993 годах, однако бомбы не сбрасывались с самолетов, а были заложены на земле. В результате лава потекла в заданном направлении.