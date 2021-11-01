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Адвокатское бюро «Лаевский и партнёры» приняло решение о ликвидации

Адвокатское бюро "Лаевский и партнёры” приняло решение о ликвидации. Об этом написал сам Дмитрий Лаевский в своем телеграмм-канале.

Бюро " Лаевский и партнёры” ликвидируется / t.me/advokat_laevski​

"Причина в том, что на днях начали работать внесённые весной 2021 года изменения в закон об адвокатуре, согласно которыми адвокатские бюро и индивидуальная адвокатская практика в Беларуси отменяются”, — пояснил он. 

Юрист напомнил, пишет Еврорадио, что возвращение к советской модели произошло при участии Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Сам Лаевский был исключён из адвокатской коллегии 9 июля 2021 года решением совета коллегии. До того адвокат представлял интересы политзаключённого Виктора Бабарико.
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