Адвокатское бюро «Лаевский и партнёры» приняло решение о ликвидации
Адвокатское бюро "Лаевский и партнёры” приняло решение о ликвидации. Об этом написал сам Дмитрий Лаевский в своем телеграмм-канале.
Бюро " Лаевский и партнёры” ликвидируется / t.me/advokat_laevski
"Причина в том, что на днях начали работать внесённые весной 2021 года изменения в закон об адвокатуре, согласно которыми адвокатские бюро и индивидуальная адвокатская практика в Беларуси отменяются”, — пояснил он.
Юрист напомнил, пишет Еврорадио, что возвращение к советской модели произошло при участии Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Сам Лаевский был исключён из адвокатской коллегии 9 июля 2021 года решением совета коллегии. До того адвокат представлял интересы политзаключённого Виктора Бабарико.
19:40 01/11/2021
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