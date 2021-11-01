Бюро " Лаевский и партнёры” ликвидируется / t.me/advokat_laevski​





"Причина в том, что на днях начали работать внесённые весной 2021 года изменения в закон об адвокатуре, согласно которыми адвокатские бюро и индивидуальная адвокатская практика в Беларуси отменяются”, — пояснил он.





Юрист напомнил, пишет Еврорадио, что возвращение к советской модели произошло при участии Белорусской республиканской коллегии адвокатов.





Сам Лаевский был исключён из адвокатской коллегии 9 июля 2021 года решением совета коллегии. До того адвокат представлял интересы политзаключённого Виктора Бабарико.