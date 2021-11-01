Нечто подобное мы пережили на прошлой неделе, пишет People.onliner.by, когда в редакцию прилетело необычное сообщение. Если коротко, канва была следующей. В райцентре Узда нет своего роддома. Девушку поздним вечером повезли рожать в Минск, но в больницу не успели, и ребенок появился на свет на заправке возле столичной кольцевой автодороги.





Причем роды принимала подруга, которая никогда не рожала и о процессе знала лишь отдаленно. К счастью, все закончилось позитивно. Благодаря читателям мы через несколько дней встретились с главной героиней данной истории, записали ее рассказ и даже побывали на выписке из роддома.





«Родила девушка на заправке? Может быть, не знаю»

Стоянка на заправке и роддом. В моей голове до сих пор не укладывается, как эти понятия в какой-то момент объединились, сюрреалистично став одним целым. На МКАД. В районе улицы Уборевича, где с одной стороны возвышаются типичные советские пятиэтажки, а с другой пыль по полю гоняет ветер. Именно здесь поздним вечером 25 октября в салоне серебристой Audi родился мальчик, получивший имя Марк.









Подумалось, кто-кто, а работники заправки наверняка должны знать о подобной истории. Может, они даже стали свидетелями случившегося, однако оператор, услышав мой вопрос о неожиданных родах, буквально оцепенел. Парень улыбнулся, но на общение настроен не был и произнес что-то вроде: «Может быть... Не знаю...Что вы хотите?»





Продавец-консультант из соседнего магазинчика, расположенного на заправке, тоже ничего не знал об этой истории, сославшись на то, что работает здесь всего несколько дней. Не услышав ничего конкретного, мы отправились в Узду, где нас ждала главная героиня данной истории — девушка, экстренно принимавшая роды.





«Готова была уже и пуповину перерезать»

Вероника живет в деревне Зеньковичи и каждый день выбирается в райцентр, где рулит небольшим продуктовым магазином. Слух о родах у дороги уже распространился по 10-тысячному городку, и, как говорит собеседница, по этому поводу ей уже нередко звонят.









— У меня не было выхода. Нужно было помогать, — говорит Вероника, встретившая нас в Узде возле своей работы. — Как все произошло? Дело в том, что я давно дружу с Женей, с парнем Кристины, родившей ребенка. Соответственно, с ней тоже общаюсь. Она сама из Минска, но училась в нашем училище, была замужем, у нее трое детей, живет сейчас в Узде. Конечно, давно знала, что она беременна и ожидает четвертого ребенка. Ребята заранее попросили, чтобы я, если что, помогла и завезла ее перед родами в Минске — в нашем райцентре роддома нет. Ну и все. Вечером 25-го мне позвонил Женя: «Не спишь? У Кристины схватки начинаются. Нужно ехать». Я приехала к ним, помогла собрать ее маленьких детей, пересела в их машину, и мы поехали. Нам еще нужно было заехать в Минске на улицу Ангарскую к маме Кристины, забрать ее документы и оставить у нее детей.





От Узды до столицы чуть больше 70 километров. Бóльшую часть пути Вероника преодолела более-менее спокойно, но уже на МКАД Кристине стало хуже. В какой-то момент девушка попросила остановить машину и пересела на переднее пассажирское сидение.





— Кристина сказала, что у нее начали отходить воды и мы, наверное, до роддома не доедем. Нам не хватило буквально километров десять, — рассказывает девушка. — У меня уже паника началась! Не знала, что делать. Мы искали, где нормально припарковаться, и параллельно вызвали скорую помощь. В итоге заехали на заправку. Кристина закричала, сказала, что будет рожать. Дети перепугались, заплакали. А я же ни разу не рожала, не знаю, как этот процесс происходит. Как-то успокоила себя. Поняла, что нужно собраться, что-то предпринимать, и попросила: «Кристина, у тебя же все-таки четвертые роды. Говори, что делать». Я тогда такой стресс пережила. На всю жизнь запомню.





Все вышли из машины, а Вероника, присев у пассажирского места, начала принимать роды, слушая Кристину. По словам собеседницы, все длилось около десяти минут.





— Когда появился ребенок, она мне сказала, чтобы за головку его брала, — говорит девушка, поневоле ставшая акушером-гинекологом. — А у меня руки были холодные, непродезинфицированные. Но с собой были салфетки, и я, взяв с помощью салфетки ребенка за головку, аккуратно все делала. Уже готова была потом и пуповину перерезать, но это уже сделали медики, приехав на заправку. Скорая не так и быстро приехала. Врачи не знали точного адреса, а мы не местные. И мне приходилось бегать на заправку, чтобы работник объяснил, куда им нужно ехать.





— Что врачи потом говорили? Удивились?





— Они в шоке были. Сказали, что, когда вырастет, будет дальнобойщиком. Мальчик здоровеньким родился. Все хорошо.





«В таких условиях роды еще удачно закончились»

После трех ночей в роддоме 3-й больницы врачи приняли решение, что девушке можно выписываться. Встречать Кристину приехали парень и друзья из Узды. Что любопытно, на все той же Audi, которая несколько дней назад вынужденно стала роддомом на колесах.









Евгений оказался скромным и немногословным парнем. В руках держал роскошный букет из белых роз, и, как показалось, не мог дождаться, когда же все происходящее закончится.





Вскоре всех пригласили в роддом, двери в фойе открылись, и перед ним появилась молодая девушка и работница больницы, державшая запеленованного малыша. Пройдет еще несколько минут, и Кристина на диктофон скажет, что ей 22 года, старшему ребенку пять лет. В Узде она училась на повара-кондитера, а последнее время провела в декретном отпуске. Роды на заправке не считает чем-то неординарным и застенчиво называет обычной историй.





— Как-то срочно и быстро малыш решил появиться на свет, — спокойно вспоминает роды Кристина. — Я планировала рожать 31 октября, а получилось на шесть дней раньше. В дороге чувствовала себя не сильно хорошо, но нормально. Но на подъезде к Чижовке по кольцевой уже все — мы рожали. Начались потуги, ребенок начал появляться, и я закричала: «Ловите!» Ко мне подбежала Вероника. Она не растерялась в ситуации и быстренько подхватила. Гинеколог №1! Где-то через минут 15 после рождения приехала скорая. Сказали, что все хорошо. В таких условиях у нас роды еще удачно закончились.





— Вы рассказывали медикам свою историю?





— Нет, ничего не рассказывала. Но наутро у меня спросили: «А почему вы решили родить на заправке?» Как будто мне этого просто так захотелось. Ответила, что не успели доехать.





Удивленная услышанному санитарка так и не вспомнила подобных случаев в своей практике. И что бы ни говорила Кристина, ее случай неординарный. А главное, что рядом оказалась легкая на подъем Вероника, которая почти в ночь повезла роженицу в Минск и не стушевалась в самый важный момент. Вот такая добрая история. Как все любят — с красивым хэппи-эндом.