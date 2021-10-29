На Мадагаскаре из-за сильнейшей засухи спасаясь от голода люди едят кактусы
Затяжная жара погубила сельское хозяйство и высушила реки на Мадагаскаре. Голодающее население питается кактусами и кормом для скота.
Такая засуха на острове установилась впервые за последние 40 лет. На юге Мадагаскара некоторые жители погибли из-за голода, пишет Greenbelarus.info. ООН назвала их первыми жертвами глобального потепления.
Порой люди не в состоянии найти даже кактусы, поскольку этим неприхотливым растениям не хватает влаги, пишет The Independent.
Как рассказывал Рlus-one.ru, Мадагаскар стал первой в мире страной, столкнувшейся с массовым голодом из-за климат-кризиса. Засуха продолжается уже четыре года.
По последним данным, на острове 30 тыс. сельских жителей питаются насекомыми.
Источник: Юлия Иванова
18:08 01/11/2021
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