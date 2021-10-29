



Такая засуха на острове установилась впервые за последние 40 лет. На юге Мадагаскара некоторые жители погибли из-за голода, пишет Greenbelarus.info. ООН назвала их первыми жертвами глобального потепления.





Порой люди не в состоянии найти даже кактусы, поскольку этим неприхотливым растениям не хватает влаги, пишет The Independent.





Как рассказывал Рlus-one.ru, Мадагаскар стал первой в мире страной, столкнувшейся с массовым голодом из-за климат-кризиса. Засуха продолжается уже четыре года.





По последним данным, на острове 30 тыс. сельских жителей питаются насекомыми.











