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На Мадагаскаре из-за сильнейшей засухи спасаясь от голода люди едят кактусы

Затяжная жара погубила сельское хозяйство и высушила реки на Мадагаскаре. Голодающее население питается кактусами и кормом для скота.


Такая засуха на острове установилась впервые за последние 40 лет. На юге Мадагаскара некоторые жители погибли из-за голода, пишет Greenbelarus.info. ООН назвала их первыми жертвами глобального потепления.

Порой люди не в состоянии найти даже кактусы, поскольку этим неприхотливым растениям не хватает влаги, пишет The Independent.

Как рассказывал Рlus-one.ru, Мадагаскар стал первой в мире страной, столкнувшейся с массовым голодом из-за климат-кризиса. Засуха продолжается уже четыре года.

По последним данным, на острове 30 тыс. сельских жителей питаются насекомыми.
Источник: Юлия Иванова
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