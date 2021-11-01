



Читатели «Нашей Нивы» прислали в редакцию записи антиковидных объявлений в минском общественном транспорте.





Теперь диктор объявляет: «С целью профилактики острых респираторных инфекций рекомендуем использовать средства защиты органов дыхания». Ранее голос диктора произносил слово «маски».





Позвонив в «Минсктранс», журналисты задали вопрос, как понимать это их «средства защиты органов дыхания» — может, это про противогазы?





«Да, объявление изменилось, но под этой фразой нужно понимать именно «маски», — отметили в «Минсктрансе».





На вопрос, почему нельзя называть вещи своими именами, в «Минсктрансе» не ответили. При этом на горячей линии несколько раз подчеркнули, что «это лишь рекомендация».







