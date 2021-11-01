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Oops! Слово "маска" у нас теперь тоже под запретом?

С некоторых пор в общественном транспорте вместо «маски» звучит малопонятное «средства защиты органов дыхания»


Читатели «Нашей Нивы» прислали в редакцию записи антиковидных объявлений в минском общественном транспорте. 

Теперь диктор объявляет: «С целью профилактики острых респираторных инфекций рекомендуем использовать средства защиты органов дыхания». Ранее голос диктора произносил слово «маски».

Позвонив в «Минсктранс», журналисты задали вопрос, как понимать это их «средства защиты органов дыхания» — может, это про противогазы? 

«Да, объявление изменилось, но под этой фразой нужно понимать именно «маски», — отметили в «Минсктрансе».

На вопрос, почему нельзя называть вещи своими именами, в «Минсктрансе» не ответили. При этом на горячей линии несколько раз подчеркнули, что «это лишь рекомендация».
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