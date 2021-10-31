В четверг, 28 октября, министерство здравоохранения обнародовало окончательный вариант правил, уточнив, каким категориям иностранных граждан будет разрешен въезд, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) со ссылкой на vesty.co.il.





Согласно правилам, разрешение будет выдаваться иностранцам, которые:





не находились в красных странах с высоким уровнем заболеваемости в течение 14 дней, предшествовавших въезду в Израиль (тут облом - наша страна в Израиле считается "красной" - прим. БП)





привиты одной из вакцин, признанных Всемирной организацией здравоохранения (список вакцин см. ниже), или имеют справку о перенесенном заболевании





не имеют иных препятствий для въезда в Израиль





въезжают в Израиль через аэропорт Бен-Гурион.





Иностранные граждане, не соответствующие перечисленным выше требованиям, не будут допускаться в Израиль согласно новым правилам даже при условии соблюдения полного карантина по прибытии. Эти иностранцы должны будут подавать заявления на въезд в комиссию по исключительным случаям (ваадат-харигим).





Список признанных вакцин: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac, Спутник-V.





Так, прошедшими вакцинацию считаются иностранные граждане, привитые двумя дозами вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac и получившие вторую дозу не менее чем за 14 дней и не более чем за 180 дней до въезда в Израиль. Для прошедших бустерную вакцинацию (третьей дозой) интервал между датой прививки и въездом в Израиль также должен составлять не менее 14 дней.





Также разрешен въезд переболевшим и привитым по меньшей мере одной дозой вакцины, признанной Всемирной организацией здравоохранения. В этом случае дата вакцинации значения не имеет.





Для привитых "Спутником-V" действуют особые правила





Так, с 15 ноября 2021 года Израиль разрешает въезд иностранцев, вакцинированных двумя дозами прививки "Спутник-V", при условии, что на момент въезда в Израиль прошло не менее 14 дней с получения второй дозы, а до момента выезда из Израиля пройдет не более 180 дней со второй прививки.





Начиная с 15 ноября 2021 года иностранец, вакцинированный третьей дозой вакцины "Спутник-V", сможет въехать в Израиль при условии, что на момент въезда прошло не менее 14 дней после вакцинации.





Туристы, привитые вакциной "Спутник-V", должны предоставить отрицательный PCR-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, а также сдать PCR-тест и серологический анализ по прибытии.





Туристы должны соблюдать карантин до получения отрицательного результата PCR-теста и положительного результата серологического теста (длительность карантина — до 24 часов).





Условия посадки на авиарейсы в Израиль

Прохождение теста на коронавирус не более чем за 72 часа до вылета.





Заполнение электронной декларации для посещающих Израиль (предъявление декларации при посадке обязательно).





Сканирование прививочного сертификата или справки о перенесенном заболевании и вложение документа в декларацию, что дает иностранцам право на зеленый паспорт (тав ярок) в Израиле.





При отсутствии документа, который может быть автоматически проверен в Израиле, следует указать тип полученной вакцины в декларации и подать просьбу о сокращении срока карантина по прибытии, приложив необходимые документы.





При посадке необходимо предъявить прививочный сертификат или свидетельство о перенесенном заболевании в соответствии с изложенными выше правилами, или экстренное разрешение на въезд, выданное МВД Израиля.





За выборочную проверку подлинности документов отвечает Управление МВД Израиля по делам регистрации населения и миграции.





По прибытии в Израиль пассажиры обязаны пройти тест на коронавирус в аэропорту Бен-Гурион.