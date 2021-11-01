кадр из сериал "Во все тяжкие"





С марта по июль 2021 года, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, приобрел на территории Беларуси химические вещества, включая ацетон и серную кислоту, которые использовал для изготовления психотропных веществ, сообщает прокуратура.

Гродненец с помощью лабораторной посуды для химического синтеза изготовил около 70 г жидкости с пара-метоксиамфетамином и пара-метоксиметамфетамином. Кроме того, синтезировал почти 400 г жидкости и около 16 г порошка с диметилтриптамином (DMT).





По данным следствия, созданием психотропов гродненец занимался в целях сбыта.





"Обвиняемый характеризовался положительно, к административной и уголовной ответственности ранее не привлекался, был призером и победителем олимпиад по химии, автор трех научных работ", - отметили в прокуратуре.





Олимпиадника обвиняют по ч.1 и ч.4 ст.328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.