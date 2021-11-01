Сериалов насмотрелся? Олимпиаднику-химику грозит до 20 лет за варку метамфетамина
Прокуратура Гродно направила в суд Октябрьского района города уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков и психотропов.
кадр из сериал "Во все тяжкие"
С марта по июль 2021 года, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, приобрел на территории Беларуси химические вещества, включая ацетон и серную кислоту, которые использовал для изготовления психотропных веществ, сообщает прокуратура.
Гродненец с помощью лабораторной посуды для химического синтеза изготовил около 70 г жидкости с пара-метоксиамфетамином и пара-метоксиметамфетамином. Кроме того, синтезировал почти 400 г жидкости и около 16 г порошка с диметилтриптамином (DMT).
По данным следствия, созданием психотропов гродненец занимался в целях сбыта.
"Обвиняемый характеризовался положительно, к административной и уголовной ответственности ранее не привлекался, был призером и победителем олимпиад по химии, автор трех научных работ", - отметили в прокуратуре.
Олимпиадника обвиняют по ч.1 и ч.4 ст.328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Источник: smartpress.by
16:37 01/11/2021
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