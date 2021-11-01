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Таксист отказался везти компанию - в ответ ему угрожали автоматом

В Гродно таксист после отказа везти компанию молодых людей получил от одного из них угрозу применения автомата, сообщили в Следственном комитете Беларуси в понедельник.

Инцидент произошел днем в воскресенье 31 октября. Компания молодых людей, получив отказ от водителя такси, стала высказывать ему свое недовольство.

"В ходе конфликта 22-летний парень, достал страйкбольный автомат из чехла, находившегося у него на плече, и направил его в сторону водителя", - рассказали в СК.

При этом автомат, по словам водителя такси, выглядел как настоящий.

Таксист сообщил об инциденте в милицию. Подозреваемый вскоре был задержан.

"Установлено, что в момент совершения преступления парень был пьян. В ходе допроса он рассказал, что просто хотел припугнуть водителя", - проинформировали в СК.

Автомат изъят, планируется назначение баллистической экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.
Источник: interfax.by
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