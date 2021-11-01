Инцидент произошел днем в воскресенье 31 октября. Компания молодых людей, получив отказ от водителя такси, стала высказывать ему свое недовольство.





"В ходе конфликта 22-летний парень, достал страйкбольный автомат из чехла, находившегося у него на плече, и направил его в сторону водителя", - рассказали в СК.





При этом автомат, по словам водителя такси, выглядел как настоящий.





Таксист сообщил об инциденте в милицию. Подозреваемый вскоре был задержан.





"Установлено, что в момент совершения преступления парень был пьян. В ходе допроса он рассказал, что просто хотел припугнуть водителя", - проинформировали в СК.





Автомат изъят, планируется назначение баллистической экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.