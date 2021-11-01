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Правозащитники: только в октябре по "протестным" уголовным делам осуждено не менее 95 человек

За октябрь текущего года количество политических заключённых возросло на 117 человек.

Правозащитному центру «Весна» известно о не менее чем 95 гражданах, которых суды осудили по политически мотивированным уголовным делам за прошедший месяц. Из них 20% составляют женщины, а 80% – мужчины.

Мониторинг судебных разбирательств уголовных дел зафиксировал существенный рост осуждённых по диффамационным статьям (статьи 188, 367, 368, 369, 370, 391 УК). Анализ «протестных» уголовных дел, которые рассматривались судами в октябре, показывает, что дела, где в обвинении фигурируют диффамационные статьи, составляют 70% от общего числа таких дел.

Таким образом, судебная система в подавляющем числе случаев работает на подавление свободы выражения мнений гражданами, которые подвергают критике представителей власти и должностных лиц. 

Вместе с тем, мониторинг «протестных» уголовных дел полгода назад фиксировал около 50% осуждённых по статьям о массовых беспорядках и грубом нарушении общественного порядка (за март текущего года), в то время как в октябре по данной категории дел судили 24% от общего числа известных ПЦ «Весна» политически мотивированных дел.

Данные показатели позволяют отметить тенденцию, согласно которой белорусские власти от подавления свободы мирных собраний перешли к пренебрежению свободой выражения мнений.

Стоит отметить, что после вступления в силу изменений и дополнений в Уголовный кодекс, касающихся ужесточения наказания по статьям, которые используются белорусскими властями для преследования граждан за реализацию своих прав, судебная система активно использует данные нововведения в репрессивных целях.

Наблюдение за «протестными» уголовными делами в октябре зафиксировало широкую географию судебного преследования граждан по политическим мотивам. 

География рассматриваемых в октябре политически мотивированных уголовных дел по количеству преследуемых граждан выглядит следующим образом:

Минск – 36 человек;

Брестская область – 26 человек (Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Ивацевичи, Лунинец, Ляховичи, Берёза);

Гомельская область – 24 человека (Гомель, Гомельский район, Жлобин, Мозырь, Лоев, Ветка, Петриков);

Могилевская область – 16 человек (Могилёв, Бобруйск, Горки, Кличев, Быхов);
Минская область – 13 человек (Минский район, Солигорск, Молодечно, Борисов, Дзержинск, Клецк, Несвиж, Узда, Смолевичи, Березино);

Гродненская область – 12 человек (Гродно, Лида, Слоним, Ошмяны, Островец, Дятлово, Кореличи);

Витебская область – 5 человек (Витебск, Витебский район, Полоцк, Новополоцк, Орша).

Виды и размеры наказания по протестным уголовным делам

Мониторинг судебных процессов позволяет прийти к выводу о том, что судебная система применяет к фигурантам дел самые суровые виды наказания, связанные с ограничением и лишением свободы. Суммарно за октябрь суды вынесли:

67 лет и 9 месяцев лишения свободы в отношении 27 человек;

54 года и 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») в отношении 26 человек;

70 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия») в отношении 40 человек;

6 месяцев ареста для 2 человек.
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