45-летнего политзаключенного активиста и программиста с Гомеля Станислава Мочалова задержали пять месяцев назад за участие в Марше солидарности 20 сентября прошлого года.





Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса и поместили в СИЗО-3. Недавно ему выставили еще одно обвинение – по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза насилием в отношении сотрудника милиции).





Известно, что Станислав не признает вину и отказывается от дачи показаний.





В СИЗО политзаключенный старается не терять время, а проводить его с пользой: продолжает самообразовываться по программированию, изучать английский язык, заниматься спортом и учиться рисованию.





В последнее время у Станислава проблемы с корреспонденцией: цензор не выпускает его рисунки, потому что усматривает в них деструктивные карикатуры, а «Жыве Беларусь!» зачищает лезвием.





Но политзаключенный продолжает делиться забавными тюремными историями повседневности и рассказывать про себя. Подруга политзаключенного гомельчанина Светлана рассказала «Весне» историю Станислава Мочалова.





Во время протестов три раза судили по административным статьям

«Станислав – человек с развитым чувством справедливости и благородства, всегда помогал слабым и откликался на просьбы о помощи. Поэтому активным был всегда, ему интересны новые сферы жизни и новый опыт. Он не остался равнодушен, когда 9 августа 2020 у беларусов всей страны украли голоса во время фальсификации на президентских выборах, выражал свою гражданскую позицию мирным способом. Проявлял солидарность и поддержку уже задержанным по "народным" статьям, собирал и отправлял передачи, писал письма».





Осенью и весной Станислава привлекали по административным статьям 23.34, 24.3, 19.11 КоАП. При этом, как рассказывает его подруга, виновным он себя не признавал ни разу.





После последнего отбывания наказания в жёстких условиях в гомельском ИВС в апреле 2021 года у Станислава случился гипертонический кризис. Про условия содержания он подробно рассказывал «Гомельской весне»:









Задержали после того, как сделал гуманитарную визу

В мае 2021 года Станислав сделал гуманитарную визу, потому что опасался за свою свободу. После этого, 28 мая, силовики пришли к нему домой и после обыска задержали. Позже гомельчанину предъявили обвинение по ч. 1ст. 342 УК за участие в Марше солидарности 20 сентября. Мужчину поместили в СИЗО-3, где он и находится по сей день.





По информации подруги, свою вину Станислав не признает и отказывается давать показания.





К родному брату Станислава приходил КГБ, пока политзаключенный был в СИЗО

10 июля сотрудники КГБ приходили с обыском домой к родному брату Стаснислава Мочалову Игорю. На тот момент Станислав уже полтора месяца находился в СИЗО. У Игоря Мочалова забрали компьютеры, телефоны, накопители информации. Что примечательно, Игорь общественно-политической деятельностью не занимался.





В каких условиях содержится Станислав Мочалов?

Как рассказывает сам политзаключенный в письмах, раньше он сидел в камере на восемь человек. В большинстве, это задержанные в рамках «наркотических» уголовных дел по статье 328 УК. Сейчас его перевели в другую камеру, где соседей стало больше. Все сокамерники, кроме Станислава, курят.





В СИЗО Мочалова поставили на профилактический учет.





«Некоторые люди заезжают сюда в летней одежде. Так один парень здесь был в летних закрытых туфлях, а в них долго находится очень сложно: ноги быстро отекают, к тому же ему они были слегка малы. Здесь есть возможность написать заявление на гуманитарную помощь. Он написал, но на тот момент обуви его размера не было.





Тогда соседи предложили промежуточный вариант, пока он будет ждать передачу с обувью: сделать обувь из полтора-литровых бутылок из-под Спрайта. Получились такие классные тапочки в стиле Алладина или старика Хоттабыча с загнутыми спереди кверху носами. Смотрелись очень хорошо, были бы из мягкого материала – сам бы ходил :).





Он даже хотел идти в них в душ, но мы его отговорили, так как там кафель и в такой обуви на мокрой плитке будет очень скользко. А так, знатные получились «подкрадухи» :)» — рассказывает одну из историй Станислав.





Иногда в камере играют в настольные игры. Но Станислав больше отдает предпочтение спорту и образованию:





«Спортом приходится заниматься в одиночестве, соседи им не злоупотребляют. Каждый день тут много разговоров, как они будут заниматься потом. На лагере или на воле. Но это больше напоминает фразу: «Начну с понедельника».





Я сейчас вообще перестал играть в настольные игры. Просто некогда. Весь день занят более продуктивными занятиями».





В заключении ухудшается здоровье: повышается давление, головокружение

По словам Светланы, у Станислава теперь ежедневно повышается давление и его нужно постоянно контролировать, пить необходимые таблетки. На данный момент его состояние здоровья ухудшилось, участились головокружения.





«А таблетки нет возможности передать, потому что не дают разрешение. Возможно, это стало происходить, потому что его перевели в камеру на 10 человек, и все курят, кислорода не хватает. По этой причине ему разрешили спать на нижнем ярусе».





Как рассказывает подруга Станислава, из-за того, что он был поставлен на "профилактический учёт", он должен был спать только на верхнем ярусе. Но, как только он перебрался на нижний ярус, на него составили два рапорта и едва не отправили в ШИЗО. Только после профбеседы и письменного вмешательства врача, удалось урегулировать конфликт.





Цензоры СИЗО-3 усматривают в его рисунках деструктивные карикатуры

«В СИЗО изучает уголовный и процессуальный кодекс, и так преуспел, что консультирует своих невольных соседей. Кроме того, он очень активный и не падает духом: занимается спортом на прогулках, учится рисовать. Так натренировался в этом деле, что теперь его рисунки в письмах цензоры не пропускают, усматривая в рисунках деструктивные карикатуры»,— рассказывает Светлана.





Станислав работает в IT-сфере, и чтобы не потерять квалификацию, ему удалось выписать несколько книг по программированию для самообразования.





«Ежедневное расписание у меня без изменений, только добавилось составление конспектов по программированию и написанию программ. Учитывая, что в камере шумно с самого утра, то понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться внимательно читать и анализировать в таких условиях. Можно себя контролировать и сосредоточиться даже, если рядом будет работать отбойный молоток», — пишет политзаключенный из СИЗО.





Новый сосед — богомол, а домашние животные — мухи

Политзаключенный рассказывает в письмах подруге разные забавные истории, которые с ним случаются в СИЗО.





Как сообщает подруга Станислава, сейчас его многие письма не доходят, потому что не проходят цензора.





«Хотя закона по необходимому перечню содержания писем ему не показывают, он сражается за, то чтобы его письма были обнародованы. Поэтому письма проходят дополнительную проверку у следователя».





Станиславу предлагали написать прошение о помиловании, но он отказался

"Мне пришло письмо от "Круглого стола демократических сил" (КСДС) за подписью перебежчика Ю. Воскресенского, где он подтверждает, что причиной уголовного преследования является политическая активность граждан. Он предлагает написать прошение о помиловании нелегитимному. Просто какой-то цирк. Я не признаю себя виновным! Зачем мне обращаться за помилованием?!» — пишет Станислав в одном из писем.





«Жыве Беларусь!» в письмах зачищают лезвием

«Несмотря на это, Станислав в своих письмах передает всем знакомым и незнакомым людям привет и верит в светлое будущее в Новой Беларуси! Некоторое время его приветственные слова в письмах "Жыве Беларусь" спокойно проходили цензор. Сейчас эти слова полностью зачищаются лезвием, что удивляет», — говорит подруга политзаключенного.





Что писать в письмах Станиславу?

Как рассказывает Светлана, Станислав активный человек: любит долгие прогулки на природу, ездить на велосипеде, заниматься спортом. По образованию он повар, работал в ресторане, но сейчас его увлекла lT-сфера, где он постоянно самообразовывается и ищет себя в разных направлениях. Станислав продолжает это делать даже в СИЗО, не смотря на условия. В СИЗО он также увлекся рисованием. Так же стал совершенствоваться в изучении английского языка.





Пишите политзаключенному на эти темы и он с радостью поддержит общение.





Светлана рассказывает, что родителям Станислава тяжело: они пенсионеры и имеют ряд хронических заболевний.





Поддержать Станислава письмами, открытками, телеграммами и денежными переводами можно по адресу:





СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А

Мочалов Станислав Валерьевич





Помочь семье:





5326 5800 0183 5344

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LIUDMILA MACHALAVA