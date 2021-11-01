Купаловский в августе 2020 года





В объявлении подчеркивается, что сотрудников ищут в срочном порядке. Заработные платы не указаны. Соискателям для связи предложены номера телефонов.





На данный момент театр нуждается в следующих специалистах:





менеджер по продажам (желательно в b2b);

инженер-электрик (4 группы допуска по электробезопасности);

начальник производства;

инженер-технолог;

литературный редактор;

костюмер;

инженер видеонаблюдения;

столяр;

медсестра;

инженер-механик;

художник-декоратор;

закройщик-модельер 5 разряда (мужчина);

начальник художественно-бутафорского цеха;

начальник производства художественно-постановочной части;

специалист по работе с клиентами;

начальник отдела реализации.





Напомним, большинство артистов и все режиссеры Купаловского уволились из театра летом прошлого года в знак протеста против действий властей Беларуси и увольнения директора театра Павла Латушко, высказавшегося в поддержку протестующих.





Фактически театр приостановил работу. В труппе осталось лишь несколько человек, в том числе и Ольга Нефедова, которая позже была назначена худруком театра.





За сезон был подготовлен лишь спектакль «Паўлінка»: Нефедова выступила режиссером и подготовила классическую постановку Литвинова. Премьера была оценена театральными критиками негативно.





Сейчас в репертуаре театра есть также спектакли «Вечар», «Жаніцьба» и «Чорная Панна Нясвіжа». В театре неоднократно проводились кастинги для набора актеров.