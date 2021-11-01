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На работу в Купаловский не хотите? Есть много свободных вакансий

Национальный академический театр им. Я.Купалы разместил на своем сайте 16 вакансий.

Купаловский в августе 2020 года

В объявлении подчеркивается, что сотрудников ищут в срочном порядке. Заработные платы не указаны. Соискателям для связи предложены номера телефонов.

На данный момент театр нуждается в следующих специалистах:

менеджер по продажам (желательно в b2b);
инженер-электрик (4 группы допуска по электробезопасности);
начальник производства;
инженер-технолог;
литературный редактор;
костюмер;
инженер видеонаблюдения;
столяр;
медсестра;
инженер-механик;
художник-декоратор;
закройщик-модельер 5 разряда (мужчина);
начальник художественно-бутафорского цеха;
начальник производства художественно-постановочной части;
специалист по работе с клиентами;
начальник отдела реализации.

Напомним, большинство артистов и все режиссеры Купаловского уволились из театра летом прошлого года в знак протеста против действий властей Беларуси и увольнения директора театра Павла Латушко, высказавшегося в поддержку протестующих. 

Фактически театр приостановил работу. В труппе осталось лишь несколько человек, в том числе и Ольга Нефедова, которая позже была назначена худруком театра. 

За сезон был подготовлен лишь спектакль «Паўлінка»: Нефедова выступила режиссером и подготовила классическую постановку Литвинова. Премьера была оценена театральными критиками негативно. 

Сейчас в репертуаре театра есть также спектакли «Вечар», «Жаніцьба» и «Чорная Панна Нясвіжа». В театре неоднократно проводились кастинги для набора актеров.
Источник: reform.by
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