Как сообщает ТАСС , всего, по данным Генеральной прокуратуры Египта, сильное пищевое расстройство в отеле получили 47 иностранных туристов, в том числе 29 россиян, 14 граждан Эстонии и четверо туристов из Чехии.





Кроме того, как стало известно позже, среди отравившихся в отеле были также туристы из Германии, Франции, Польши, Латвии, Беларуси, многие из них лечились амбулаторно, в больницу не обращались.





По информации посольства Беларуси в Египте, это двое несовершеннолетних, их состояние стабильно, вся медицинская помощь уже оказана, их выпишут из больницы в ближайшее время



