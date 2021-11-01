Среди отравившихся в египетском отеле туристов были и беларуские дети
Среди туристов, отравившихся в египетском отеле AMC Royal Hotel в Хургаде, были и беларусы.
Как сообщает ТАСС, всего, по данным Генеральной прокуратуры Египта, сильное пищевое расстройство в отеле получили 47 иностранных туристов, в том числе 29 россиян, 14 граждан Эстонии и четверо туристов из Чехии.
Кроме того, как стало известно позже, среди отравившихся в отеле были также туристы из Германии, Франции, Польши, Латвии, Беларуси, многие из них лечились амбулаторно, в больницу не обращались.
По информации посольства Беларуси в Египте, это двое несовершеннолетних, их состояние стабильно, вся медицинская помощь уже оказана, их выпишут из больницы в ближайшее время
14:01 01/11/2021
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