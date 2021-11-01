



В воскресенье литовские пограничники не пропустили в страну 35 мигрантов. Всего за выходные-66, сообщил Delfi.





31 октября нелегально пересечь польскую границу пытались 470 мигрантов. В страну никого не пустили.





С августа, когда начался миграционный кризис, в Польшу вне пунктов пропуска пытались попасть более 28 тысяч нерегулярных мигрантов, в том числе





более 3,5 тысячи - в августе,

почти 7,5 тысячи - в сентябре,

почти 17,3 тысячи-в октябре.





Более 9 тысяч польских военнослужащих помогают пограничникам охранять границу с Беларусью, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.





В Латвию 31 октября не пропустили 18 нерегулярных мигрантов. С начала августа латвийские пограничники предотвратили более 2 тысяч попыток нарушения границы с белорусской стороны.





Холода не аргумент. Соседние государства собираются и дальше не пропускать мигрантов из Беларуси

Несмотря на все более холодную погоду, Литва не перестанет разворачивать мигрантов на границе, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билатайте, передает Delfi.





Она также заявила, что Литва построит ограждение на границе с Беларусью, даст на это деньги Евросоюз или нет. Уже поставили 65 км забора, сообщила Билатайте.





Польские власти не пускают медиков к мигрантам, заявили правозащитники, передает DW со ссылкой на польское издание rmf24.





На позицию Варшавы по этому вопросу не повлияла даже попытка посредничества со стороны высокопоставленного представителя Католической церкви.





Согласно организации "Врачи на границе", архиепископ гнезненский и примас Польши Войцех Поляк обратился с соответствующей просьбой в МВД, но получил отказ.





На границах Беларуси с Польшей и Литвой с начала миграционного кризиса погибли по меньшей мере 9 человек.