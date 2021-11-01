Составители Оксфордского словаря выбрали словом года — 2021 слово vax, означающее «вакцина», «вакцинация», «вакцинировать», сообщает РБК со ссылкой на сайт Oxford Languages.





Слово vax в этом году использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом.





«Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax», — отметили составители словаря.





Слово vax в английском языке было впервые зафиксировано в 1799 году, а производные от него vaccinate и vaccination — в 1800 году. Эти слова происходят от латинского vacca, что означает «корова».





Однако на фоне пандемии коронавируса и массовой вакцинации слово vax и его производные начали употреблять в разы чаще, говорится в сообщении. Кроме того, появились такие неологизмы, как:





vaxxie («вакси») — фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с селфи;

vax-a-thon («ваксатон») — мероприятие, во время которого люди массово прививаются, в частности, от COVID-19;





vaxinista («вакциниста», иронически) — человек, который привился от коронавируса и выставляет этот статус напоказ в соцсетях. Иногда так называют и тех, кто участвовал в разработке, доставке или введении вакцины.





В прошлом году создатели Оксфордского словаря не смогли определиться со словом года. Они отметили, что уложить 2020-й в какое-то одно понятие невозможно.





В 2019-м словом года стало словосочетание climate emergency (чрезвычайная климатическая ситуация), еще годом ранее — toxic (в переводе с английского — «отравленный», «наполненный ядом», «токсичный»).







