В Минске столкнулись два пассажирских автобуса - один из них наехал на пешеходов
Два пассажирских автобуса столкнулись в Минске в воскресенье вечером.
Авария произошла в начале одиннадцатого вечера на улице Уборевича. Водитель автобуса «МАЗ» из-за несоблюдения дистанции до впереди идущего автобуса врезался в него.
От удара автобус проехал вперёд и совершил наезд на троих пешеходов - 1992, 1993, 1994 г.р., которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автобуса, сообщает столичная Госавтоинспекция.
В результате аварии пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.
ГАИ по факту ДТП проводит разбирательство.
12:01 01/11/2021
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