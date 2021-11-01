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В Минске столкнулись два пассажирских автобуса - один из них наехал на пешеходов

Два пассажирских автобуса столкнулись в Минске в воскресенье вечером.

Авария произошла в начале одиннадцатого вечера на улице Уборевича. Водитель автобуса «МАЗ» из-за несоблюдения дистанции до впереди идущего автобуса врезался в него.

От удара автобус проехал вперёд и совершил наезд на троих пешеходов - 1992, 1993, 1994 г.р., которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автобуса, сообщает столичная Госавтоинспекция.

В результате аварии пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.

ГАИ по факту ДТП проводит разбирательство.
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