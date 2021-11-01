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Поезд сошел с рельсов под Лидой

По предварительным данным, причина схода состава с рельсов – отказ гидроситем ремонтного поезда.

Под Лидой с рельсов сошел ремонтный поезд вечером 31 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Лидского райисполкома.


 
«На месте работают аварийно-спасательные службы, по предварительной информации, пострадавших нет», – сказано в сообщении.
 
В результате аварии движение по железной дороге по направлению к литовской границе было остановлено. 

По предварительным данным, причина схода состава с рельсов – отказ гидроситем ремонтного поезда. 
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