Поезд сошел с рельсов под Лидой

Под Лидой с рельсов сошел ремонтный поезд вечером 31 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Лидского райисполкома.









«На месте работают аварийно-спасательные службы, по предварительной информации, пострадавших нет», – сказано в сообщении.

В результате аварии движение по железной дороге по направлению к литовской границе было остановлено.





По предварительным данным, причина схода состава с рельсов – отказ гидроситем ремонтного поезда.







