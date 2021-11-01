+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В России пошли гулять новые штаммы коронавируса

В России выявили три случая штамма коронавируса "мю" и один "лямбда"

В России выявили три случая штамма коронавируса "мю" и один — "лямбда", заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Лямбда" у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов… встречался всего лишь один раз, а генный вариант "мю" — три раза", — сказал он.

По его словам, штамм "дельта" остается доминирующим как в России, так и в мире.
Источник: ria.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]