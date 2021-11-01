В России выявили три случая штамма коронавируса "мю" и один — "лямбда", заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.





"Лямбда" у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов… встречался всего лишь один раз, а генный вариант "мю" — три раза", — сказал он.





По его словам, штамм "дельта" остается доминирующим как в России, так и в мире.