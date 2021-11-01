Беларусам приходят странные СМС якобы от СК. Чего хотят?
Беларусы рассказывают, что им стали приходить странные сообщения от якобы Следственного комитета с предложением «избавиться от угрызений совести, повышенной тревожности и чувства страха».
«Почему явка с повинной для участников протестов — лучший выход из ситуации? Это уникальный шанс избавиться от угрызений совести, повышенной тревожности и чувства страха от ожидания неминуемой ответственности. Сотрудничество со следствием в каждом случае обязательно будет учтено!», — написано в сообщении.
При этом кто именно рассылает такие сообщения — неизвестно. Хоть пользователь и подписан как Следственный комитет, его фото не соответствует изображению официального телеграм-канала СК.
Среди прочего, в конце текста указан мобильный номер (куда якобы можно обращаться), который Телеграф не нашел на официальном сайте ведомства.
Сам Следственный комитет не комментировал информацию.
10:37 01/11/2021
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