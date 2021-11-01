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В США произошла серия массовых расстрелов на Хэллоуин

В США во время вечеринок в честь Хэллоуина произошло шесть массовых расстрелов, сообщает издание The Sun.


С вечера 29 октября до утра 31 октября по два случая стрельбы зафиксированы в Техасе и Калифорнии, по одному - в Иллинойсе и Нью-Мексико. В результате погибли не менее шести человек, еще 33 получили ранения. Эксперты назвали сложившуюся ситуацию беспрецедентным всплеском убийств в США.
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