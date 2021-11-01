



С вечера 29 октября до утра 31 октября по два случая стрельбы зафиксированы в Техасе и Калифорнии, по одному - в Иллинойсе и Нью-Мексико. В результате погибли не менее шести человек, еще 33 получили ранения. Эксперты назвали сложившуюся ситуацию беспрецедентным всплеском убийств в США.







