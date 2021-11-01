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Коронавирус: у министра нет хороших новостей

Едва обнадежив белорусов, Министерство здравоохранения вновь имеет плохие новости.

Коронавирус: у министра нет хороших новостей
Ощутимого снижения заболеваемости COVID-19 пока не наблюдается – Пиневич
ЕВРОРАДИО
01/11/2021 - 09:00
СОЦИУМ
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Интенсивного снижения заболеваемости COVID-19 в Беларуси пока не наблюдается, заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Мы видим медленную-медленную стабилизацию", — сказал он. Количество новых пациентов, которые поступают в больницы с коронавирусной инфекцией, сохраняется на одном уровне, но чуть выше стало число выписанных. Кроме того, "обнадеживает, что чуть-чуть меньше поступает в стационары пациентов с пневмонией".

У Пиневича спросили и о ситуации с обеспеченностью больниц кислородом. Он сказал, что в эту волну "поставки кислорода стали одним из факторов устойчивости системы", и что "сейчас практически вся страна работает на нашу систему здравоохранения". С учетом появления новых непрофильных для медицины поставщиков кислорода нужно время отладить логистику.

"И когда это все оборудование работает 24 на 7 с загрузкой чуть ли не выше 100%, безусловно, здесь может быть фактор от усталости металла", — сказал министр. По его словам,  в последние сутки наблюдалось "легкое снижение потребления кислородом" .

На фоне роста заболеваемости COVID-19 полторы недели назад Александр Лукашенко раскритиковал медиков и правительство, которые ввели обязательный масочный режим. Режим отменили, из транспорт � общественных мест стали пропадать объявления о целесообраности носить в пандемию маски. Чиновники от медицины не рискнули публично возразить Лукашенко, но по-прежнему рекомендуют использовать средства защиты. Интервью министр также давал в маске.
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