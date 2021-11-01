Таким образом житель деревни Русаки пытался избежать ответственности за незаконную рыбалку запрещенными орудиями лова. Сейчас он является фигурантом уголовного дела.





Инспекторы оказались у мужчины в ходе проверки сигнала о том что тот занимается незаконной рыбалкой. Но нетрезвый на тот момент браконьер взял в руки косу для защиты, как выяснилось, многочисленных орудий для незаконной ловли.



