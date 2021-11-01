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Под Щучином браконьер напал с косой на инспекторов природоохраны

Браконьер с косой напал на инспекторов природоохраны в Щучинском районе, рассказали в программе «Новости» на телеканале «Беларусь 4. Гродно». Нападение было зафиксировано нагрудными регистраторами инспекторов.

Таким образом житель деревни Русаки пытался избежать ответственности за незаконную рыбалку запрещенными орудиями лова. Сейчас он является фигурантом уголовного дела.

Инспекторы оказались у мужчины в ходе проверки сигнала о том что тот занимается незаконной рыбалкой. Но нетрезвый на тот момент браконьер взял в руки косу для защиты, как выяснилось, многочисленных орудий для незаконной ловли.
s13.ru
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