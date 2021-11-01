



В то августовское утро тусовщики с ул. Зыбицкой собирались уже разбредаться по домам, как вдруг заметили весьма агрессивно настроенного мужчину, который бегал с урной в руках, бросал ее в прохожих и при этом громко бранился. Один из молодых людей подошел к нему и поинтересовался, почему он так себя ведет, но тот неожиданно схватил парня за ноги, повалил на асфальт и стал избивать. Юноша высвободился, отбежал в сторону и позвонил на линию «102».





Еще одним потерпевшим оказался парень, который также пытался успокоить буяна. Мужчина ничего не ответил, достал из кармана перцовый баллончик и распылил газ ему в лицо. От неожиданности молодой человек потерял равновесие и упал на землю. Тогда злоумышленник набросился на него и несколько раз ударил металлической урной по голове, а после продолжил бить руками по лицу. Струю газа он выпустил и в лицо спутнице парня, которая вмешалась в конфликт.





Быстро приехавший милицейский наряд задержал возмутителя спокойствия. Тот был сильно пьян и толком не мог объяснить причину столь неадекватного поведения.





Протрезвев, мужчина поведал: якобы отдыхал в баре, употреблял алкоголь, к нему подошли два незнакомца и всячески стали провоцировать конфликт, а после беспричинно избили. Выбежав на улицу, ему показалось, что все вокруг настроены по отношению к нему агрессивного, поэтому он был вынужден защищаться.





– Мужчина прилетел в Минск из ближнего зарубежья поучаствовать в покерном турнире, – р ссказал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. – Гражданин имеет высшее образование, у себя на родине является генеральным директором частной кампании.





В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство). Свою вину он признал полностью, раскаялся.





Приговора суда иностранец будет дожидаться, находясь под стражей в следственном изоляторе. За содеянное ему может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.





К слову, через адвоката обвиняемый принес извинения потерпевшим, возместил им причиненный ущерб, а также сделал благотворительный взнос на расчетный счет Детского онкоцентра.