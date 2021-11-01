С понедельника у школьников стартуют каникулы, которые фактически придутся на пик четвертой волны коронавируса. Между тем для детей запланированы школьные лагеря, а также экскурсии и другие мероприятия, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Напомним, хотя дети и болеют преимущественно в легкой форме, но они переносят вирусы домой и передают родственникам. В том числе и пожилым, у которых болезнь может протекать достаточно тяжело.





Экскурсии, игры, викторины, школьные лагеря и т.д. заместитель начальника Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Александр Матюшонок отметил, что школьники на осенних каникулах будут активно заняты:





«Классные руководители традиционно будут водить детей на экскурсии. По-прежнему будет оказываться педагогическая поддержка в реализации совместных интернет-проектов с учащимися. Кроме того, предполагается организовывать мероприятия по правовому просвещению участников образовательного процесса».





«На днях было рабочее совещание по случаю осенних каникул. То, что мы на ней услышали, лично меня шокировало — рассказывает учительница одной из школ в столичной Малиновке. — Завуч так и сказала: «приказ сверху — ковида не боятся: «Тех школьников, которые приходят на каникулах в школьный лагерь, водим в кино, на экскурсии, в музеи». Но такими темпами мы добьем тех, кого еще не добили.





Обсуждали эту тему с коллегами. Многие возмущались. Учителей в школе и без того не хватает — многие болеют ковидами. Бывает, во время занятий дети сидят одни в кабинете — нет учителя.





Это запрещено, поэтому чаще всего один педагог разрывается на два класса. Сначала на ходу объясняет новую тему одним, дает им задание и бежит в соседний кабинет, чтобы попытаться сделать то же самое со вторым классом. Поверьте, педагоги очень измотаны и работают в действительно трудных условиях. Дома у нас тоже дети и родители. Многие задумываются о том, чтобы уйти с работы.





Но есть и такие, кто сказал: «Мне кормить семью. потеряю работу — никто не поможет». Поэтому да, некоторые будут водить. Но я лично, как и мои некоторые коллеги, буду приходить к детям, заниматься с ними, но все эти походы в общественные места отменять по самым разным причинам».





Интересно, что и среди родителей расходятся мнения, насчет того, что делать с детьми во время каникул.





«Труднее всего — родителям детей младших классов. Этих детей пока не оставишь одних дома. Но прочитав на днях родительский чат, я, честно говоря, очень удивилась — рассказывает мать четвероклассницы из Минска Ольга. - Перед каждыми каникулами учителя всегда просят предоставить сведения о том, по какому адресу, в каком городе и с кем во время каникул будут находиться дети.





И вот я открываю родительский чат, и вижу, что почти через одного отца На каникулах собираются отправить своих детей к бабушкам.





Получается, одни на каникулах будут ходить с учителями по музеям и экскурсиям, другие разъедутся по всей стране к бабушкам, а потом мы все вместе будем обвинять медиков в том, что закончились больничные койки, а всех больных не могут спасти.





Согласна, нельзя быть категоричной, нужно учитывать обстоятельства каждой семьи. Но неужели ради безопасности самых близких родители не способны взять неделю отпуска за свой счет или как-то сгруппироваться между собой. Не хочу говорить лозунгами, но мы, родители, в этой ситуации, выглядим не намного лучше некоторых чиновников, способных разбить себе лбы ради выслуги»»







