Школьники будут отдыхать неделю, после чего начнется вторая четверть.

Она продлится до 25 декабря. Затем учащихся ждут достаточно длинные зимние каникулы - более двух недель. Дети смогут отдохнуть до 9 января, пишет sputnik.by





Третья четверть завершиться 27 марта - тогда ученики снова уйдут на каникулы, на этот раз весенние. Отдыхать будут до 3 апреля - то есть неделю.

И последняя - четвертая четверть - а с ней для большинства учащихся и учебный год, завершиться 1 июня.





Напомним, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса каникулы для учащихся продляли. Кроме того, некоторые школьники занимались удаленно.

А дополнительные каникулы будут?

Белорусских школьников сейчас не отправили отдыхать на неделю раньше, как в России. По мнению главы Минздрава Дмитрия Пиневича, большинство детей поедут к бабушкам и дедушкам и могут стать разносчиками коронавируса.





Однако дополнительные каникулы все же будут - не для всех. Перво- и второклассники, а также учащиеся третьих классов с особенностями психофизического развития в третьей четверти уйдут отдыхать от учебы с 14 февраля по 20 февраля 2022 года.





Кстати, за весь учебный год на будние дни выпадет три праздника – Международный женский день (вторник), День Победы (понедельник) и Радуница (вторник). В эти дни не придется ходить в школу.