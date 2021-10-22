Слонимский пес Джек, у которого нет передних лап, делает первые шаги в специальной коляске
«Первые шаги Джека. Пока боится коляски, еле его посадили», — написала Оксана Савчук в инстаграме.
Коляска для Джека проделала долгий путь, пока попала в Слоним. Ее отправили из США в Германию, а потом только в Беларусь. По словам Оксаны Савчук, осталось дождаться операции по протезированию лапок. Бионические протезы для Джека изготавливаются, рассказывает «Газета Слонимская».
Покалеченного поездом Джека нашли на железнодорожной станции в Дзержинске. Кроме передних лап, ему отрезало еще и хвост.
Беднягу прооперировали. Сохранить лапки не было никакой возможности.
Скорее всего такую травму Джек получил, потому как был привязан кем-то между рельсами за лапы.
Если это так, то как он выжил под проходящим поездом, это чудо.
На кураторство Джека забрала слонимчанка Оксана Савчук.
В клинике Лиды рассматривают возможность протезирования передних лап. Как Джек осваивает коляску — смотрите видео по ссылке
08:25 01/11/2021
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