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Слонимский пес Джек, у которого нет передних лап, делает первые шаги в специальной коляске

«Первые шаги Джека. Пока боится коляски, еле его посадили», — написала Оксана Савчук в инстаграме.

Слонимский пес Джек, у которого нет передних лап, делает первые шаги в специальной коляске
Коляска для Джека проделала долгий путь, пока попала в Слоним. Ее отправили из США в Германию, а потом только в Беларусь. По словам Оксаны Савчук, осталось дождаться операции по протезированию лапок. Бионические протезы для Джека изготавливаются, рассказывает «Газета Слонимская».

Покалеченного поездом Джека нашли на железнодорожной станции в Дзержинске. Кроме передних лап, ему отрезало еще и хвост.

Беднягу прооперировали. Сохранить лапки не было никакой возможности.


Скорее всего такую травму Джек получил, потому как был привязан кем-то между рельсами за лапы.

Если это так, то как он выжил под проходящим поездом, это чудо.

На кураторство Джека забрала слонимчанка Оксана Савчук.

В клинике Лиды рассматривают возможность протезирования передних лап. Как Джек осваивает коляску — смотрите видео по ссылке
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