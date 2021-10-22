Коляска для Джека проделала долгий путь, пока попала в Слоним. Ее отправили из США в Германию, а потом только в Беларусь. По словам Оксаны Савчук, осталось дождаться операции по протезированию лапок. Бионические протезы для Джека изготавливаются, рассказывает «Газета Слонимская».





Покалеченного поездом Джека нашли на железнодорожной станции в Дзержинске. Кроме передних лап, ему отрезало еще и хвост.





Беднягу прооперировали. Сохранить лапки не было никакой возможности.









Скорее всего такую травму Джек получил, потому как был привязан кем-то между рельсами за лапы.





Если это так, то как он выжил под проходящим поездом, это чудо.





На кураторство Джека забрала слонимчанка Оксана Савчук.





В клинике Лиды рассматривают возможность протезирования передних лап. Как Джек осваивает коляску — смотрите виде о по ссылке



