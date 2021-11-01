+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Италии умер создатель популярного десерта тирамису. Что известно о настоящем десерте

В городе Тревизо на севере Италии в возрасте 93 лет ушел из жизни известный ресторатор Адо Кампеол, которого называли «отцом» десерта тирамису. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший губернатор области Венето Лука Дзайя.


Кампеол был владельцем ресторана Alle Beccherie, где в начале 1970-х годов и появился десерт тирамису. По словам Кампеола, рецепт появился на свет в результате случайной ошибки его жены и шеф-повара. Однако тирамису сумело быстро завоевать популярность сначала по всей Италии, а затем и в других странах.

Блюдо было официально добавлено в меню ресторана в 1972 году, но так и не было запатентовано семьей. В печати оно появилось только в 1981 году в одном из номеров журнала Veneto, посвященного еде и вину.

«С Альдо Кампеолом, который скончался сегодня в возрасте 93 лет, Тревизо теряет еще одну звезду в своей истории еды и вина, которая также будет сиять там. Альдо, его очень долгая деятельность в качестве ресторатора и его Beccherie прошли через десятилетия лучших традиций Тревизо», - написал в Twitter президент региона Венето Лука Зайя.

Тирамису - это многослойный десерт, приготовленный из печенья «дамские пальчики», крепкого кофе, маскарпоне, яиц, сахара, вина «Марсала», рома и какао-порошка. Тирамису в переводе с итальянского означает «подними меня», что, скорее всего, относится к двум кофеиносодержащим ингредиентам, входящим в состав этого блюда, - кофе и какао.

Название десерта в переводе с итальянского языка означает «тяни меня наверх». В переносном смысле это можно понять как «подбодри меня».
centralasia.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]