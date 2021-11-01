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Вакцинированы против COVID-19 получили около 2,9 млн белорусов

Белорусы активно вакцинируются от коронавируса

Как пояснил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Минздрава Дмитрий Пиневич, число вакцинированных растет.

Ревакцинацию в Беларуси будут делать российским препаратом «Спутник Лайт».

Он как раз предназначен для вакцинации молодежи и ревакцинации всех граждан.

Что касается заболевших после вакцины, то их крайне мало.

Чуть менее 4% вакцинированных находятся в стационарах, меньше 0,5% - в реанимационных отделениях. Это показывает эффективность вакцинации, – сказал министр.


Ситуация с коронавирусом в стране остается неблагоприятной, заболеваемость не снижается, пациенты продолжают поступать в стационары, но и количество выписанных растет, пишет Белновости
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