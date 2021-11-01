Вакцинированы против COVID-19 получили около 2,9 млн белорусов
Белорусы активно вакцинируются от коронавируса
Как пояснил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Минздрава Дмитрий Пиневич, число вакцинированных растет.
Ревакцинацию в Беларуси будут делать российским препаратом «Спутник Лайт».
Он как раз предназначен для вакцинации молодежи и ревакцинации всех граждан.
Что касается заболевших после вакцины, то их крайне мало.
Чуть менее 4% вакцинированных находятся в стационарах, меньше 0,5% - в реанимационных отделениях. Это показывает эффективность вакцинации, – сказал министр.
Ситуация с коронавирусом в стране остается неблагоприятной, заболеваемость не снижается, пациенты продолжают поступать в стационары, но и количество выписанных растет, пишет Белновости
07:50 01/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение