Как пояснил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Минздрава Дмитрий Пиневич, число вакцинированных растет.





Ревакцинацию в Беларуси будут делать российским препаратом «Спутник Лайт».





Он как раз предназначен для вакцинации молодежи и ревакцинации всех граждан.





Что касается заболевших после вакцины, то их крайне мало.





Чуть менее 4% вакцинированных находятся в стационарах, меньше 0,5% - в реанимационных отделениях. Это показывает эффективность вакцинации, – сказал министр.







