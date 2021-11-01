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Игорь Лосик, который находится в СИЗО, прислал жене 17 букетов

Барановичский блогер Игорь Лосик почти 500 дней находится под стражей, но сумел удивить свою супругу Дарью.

Об этом Дарья рассказала в своем  instagram..

«Всё началось в 8.44 со звонка в домофон. Я посмотрела на часы и подумала, что для обыска уже поздно. Но… вот что меня ждало на лестничной площадке», — пишет Даша в своем Instagram и делится фото и видео букетов.

 
Организовать сюрприз Игорю помогли разные люди. «Спасибо вам за то, что помогли ему сделать такое чудо!» — написала Дарья. 

Напомним, блогера Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года в Барановичах. Его судят вместе с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими фигурантами так называемого «дела Тихановского». Судебное разбирательство длится с 24 июня 2021 года, оно проходит в закрытом режиме.
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