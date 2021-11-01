Гражданин Ирака скончался в ТЦ "Galleria Minsk"
В ТЦ "Galleria Minsk" умер гражданин Ирака, сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, передает агентство "Минск-Новости".
По информации УСК, 35-летний гражданин Ирака прибыл на территорию Беларуси 20 октября 2021 г.
По предварительной информации, мужчина вместе со своими знакомыми находился за столиком кафе быстрого питания. В какой-то момент ему стало плохо, он упал. Очевидцы вызвали скорую помощь. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть иностранца.
На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Осмотр места происшествия завершен. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, пишет Смартпресс.
07:29 01/11/2021
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