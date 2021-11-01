По информации УСК, 35-летний гражданин Ирака прибыл на территорию Беларуси 20 октября 2021 г.





По предварительной информации, мужчина вместе со своими знакомыми находился за столиком кафе быстрого питания. В какой-то момент ему стало плохо, он упал. Очевидцы вызвали скорую помощь. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть иностранца.





На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Осмотр места происшествия завершен. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, пишет Смартпресс.







