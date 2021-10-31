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Самой «народной» маркой оказался Volkswagen — 422 815 машин этого бренда находилось в собственности граждан на конец 2020 года.





Вторую строчку заняли автомобили ВАЗ — 380 991 автомобиль.





На третьем месте расположился французский бренд Renault — 212 094 легковушки на учете, пишет Newsbel.by.





Четвертое место у Audi – их в Беларуси насчитывается 198 216 штук.





Пятое место занимает Ford — 192 567 машин.





Шестая строчка достается Peugeot со 122 320 машинами в Беларуси.





Замыкает топ-7 BMW — 89 870 авто.





Стоит отметить, что общее число легковых автомобилей в личной собственности граждан по данным МВД составляет 3,134 млн, а на долю описанных выше популярных марок — 1,618 млн.



