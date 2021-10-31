Белстат собрал топ-7 самых распространенных автомобилей в Беларуси
Национальный статистический комитет накануне Дня автомобилиста и дорожника составил рейтинг самых распространенных в Беларуси легковых автомобилей, находящихся в личной собственности граждан.
© Pixabay
Самой «народной» маркой оказался Volkswagen — 422 815 машин этого бренда находилось в собственности граждан на конец 2020 года.
Вторую строчку заняли автомобили ВАЗ — 380 991 автомобиль.
На третьем месте расположился французский бренд Renault — 212 094 легковушки на учете, пишет Newsbel.by.
Четвертое место у Audi – их в Беларуси насчитывается 198 216 штук.
Пятое место занимает Ford — 192 567 машин.
Шестая строчка достается Peugeot со 122 320 машинами в Беларуси.
Замыкает топ-7 BMW — 89 870 авто.
Стоит отметить, что общее число легковых автомобилей в личной собственности граждан по данным МВД составляет 3,134 млн, а на долю описанных выше популярных марок — 1,618 млн.
18:57 31/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение