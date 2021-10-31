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При нападении мужчины в поезде в Токио пострадали не менее 15 человек

Нападение произошло после закрытия избирательных участков на выборах в японский парламент.


В Токио неизвестный мужчина с ножом напал на пассажиров электропоезда, разлил горючую жидкость и поджег ее, пишет korrespondent.net. Пятнадцать человек пострадали при возгорании, сообщает местное издание NHK 31 октября со ссылкой на сведения очевидцев.

Инцидент произошел на железнодорожной линии Кэйо, рядом со станцией Кокуре. Полиция арестовала 20-летнего парня, он не оказывал сопротивления полицейским. Проверяется информацию о том, что нападавший разлил в вагоне соляную кислоту.


Причины нападения выясняются. Отметим, что оно произошло после закрытия избирательных участков на выборах в парламент Японии.


По данным экзитполов, большинство в партии получит коалиция в составе Либерально-демократической партии премьер-министра Фумио Кисиды и партии Комэйто. Неизвестно, удастся ли получить количество мест в парламенте, достаточное для единоличного большинства.
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