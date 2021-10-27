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Как ранее писали, в нашей стране были сняты 70 процентов картины. Ее первоначально планировали выпустить на экраны летом 2020 года, пишет Belmir.by. Однако процесс приостанавливался из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.





Сюжет завязан на «битве на выживание» спецслужб, в центре повествования – эмоциональные взаимоотношения дезертировавшего из армии спецназовца Бхима и 6-летней девочки-сироты Мими.





Режиссером ленты, а также одним из ее продюсеров, сценаристов и монтажеров выступил Нилеш Захида Сахай. В главных ролях кино в жанре экшен заняты Ринзинг Дензонгпа, Мальвика Раадж и Пуджа Барта.







