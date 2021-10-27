в ноябре выйдет фильм снятый в Беларуси индийцами
Снятый в Беларуси индийцами фильм под названием «Отряд» – The Squad – станет доступным для просмотра на стриминговом сервисе ZEE5 с 12 ноября 2021 года. Об этом сообщило агентство Asian News International.
Фото: bollywoodhungama.com
Как ранее писали, в нашей стране были сняты 70 процентов картины. Ее первоначально планировали выпустить на экраны летом 2020 года, пишет Belmir.by. Однако процесс приостанавливался из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Сюжет завязан на «битве на выживание» спецслужб, в центре повествования – эмоциональные взаимоотношения дезертировавшего из армии спецназовца Бхима и 6-летней девочки-сироты Мими.
Режиссером ленты, а также одним из ее продюсеров, сценаристов и монтажеров выступил Нилеш Захида Сахай. В главных ролях кино в жанре экшен заняты Ринзинг Дензонгпа, Мальвика Раадж и Пуджа Барта.
18:30 31/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение