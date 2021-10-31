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Молодой человек встретился с приятелем, чтобы отметить День воздушно-десантных войск – ранее он служил срочную в этом воинском формировании. Они выпили около 0,7 литра водки в кафе на ул. Старовиленской, а после направились в сторону набережной реки Свислочь, где разместились на парапете неподалеку от компании девочек-подростков, которые пели песни под гитару, и стали продолжать возлияние.





В какой-то момент бывший военнослужащий подошел к школьницам и попросил сыграть песню группы «Кино», но те отказались, пишет Минск-Новости. Он попытался забрать у девочки гитару, чтобы исполнить ее самому, но та не разрешила. Подростки вежливо попросили мужчин уйти и не мешать им отмечать день рождения подруги.





Тогда возмутитель спокойствия принялся им угрожать. Те сказали, что вызовут милицию. Разозлившись, пьяный дебошир подошел к одной из школьниц, прижал ее к стене и принялся душить, а после, разбив о парапет пивную бутылку, стал замахиваться «розочкой» в сторону ее подруги. Второй мужчина выхватил стеклянное горлышко из рук приятеля и выбросил.





Подоспели сотрудники ОМОНа, которые задержали мужчин и доставили в Центральное РУВД для дальнейшего разбирательства.





– Обвиняемый судимости не имеет, работает автослесарем в частной кампании, женат, воспитывает малолетнего ребенка, – рассказал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. – В отношении него возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство, за что предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.