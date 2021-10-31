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Роботизированные фермы должны появиться в разных регионах Беларуси, такое поручение дал Александр Лукашенко в субботу в ходе рабочей поездки в Оршанский район, пишет Sputnik со ссылкой на информагентство БелТА.





Как напоминает госагентство, в 2015 году местное сельхозпредприятие "Устье", находившееся на тот момент в убыточном состоянии, было передано НАН, на его базе был создан роботизированный молочно-товарный комплекс.





Александр Лукашенко ознакомился с работой роботизированного молочно-товарного комплекса "Устенский", где под шефством НАН разводят племенной красный датский скот с использованием инновационного доильного оборудования. Он подчеркнул, что такие комплексы необходимо строить в каждом регионе.





"

Мы от этого никуда не уйдем, мы не печатаем деньги. Я говорю о перспективе. Фронтом не пойдешь. А вот такие в каждом регионе комплексы строить надо.... если не Купаловское, то какое-то другое хозяйство, в зависимости где это оптимально будет. Попробуем еще два комплекса... Ну и надо же распространять это опыт", - сказал Лукашенко.





Не против частников

В ходе рабочей поездки Александр Лукашенко также высказался о "частниках" сельском хозяйстве. По мнению президента, результаты работы зависят не от формы собственности предприятия, а от порядка и дисциплины.





"Прежде чем на куски порезать землю сельхозназначения и отдать фермерам в приватизацию, надо попробовать самим", - цитирует белорусского президента БелТА.









По мнению Лукашенко, "частник" может переманить ценные кадры с госпредприятий, чтобы поднять показатели, особенно это касается промышленности.





"Особенно в промышленности. Там что, частники бога за бороду взяли? Нет... Там, где есть порядок, дисциплина, технологии, там будет результат. Не важно, частная или государственная собственность. Я не против той, не против этой. Но надо подходить справедливо, прежде чем порезать на куски землю и кому-то раздать", - подытожил Лукашенко.