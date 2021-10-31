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“Умоляю не идти этим маршрутом”: мигрантка обратилась к соотечественникам

Курдская мигрантка Иман Длер призвала других не рисковать переходом через Беларусь ради Европы в разговоре с журналистами курдского издания Rudaw.

Мигранты после пересечения белорусско-польской границы / Reuters

Женщина жила в столице иракского Курдистана городе Эрбиль. Вместе с мужем, ребенком и братьями она надеялась добраться до Германии через Беларусь.

“Умоляю всех не идти этим маршрутом. Нам сказали, что это займет всего три часа, и мы доберемся до Германии. Все это ложь. Мы заплатили двум гидам и двум контрабандистам. Но они исчезли на польской границе”, — говорит женщина. 

Семья с пятилетним ребенком вылетела из Эрбиля в Дубай, а оттуда — в Беларусь 12 октября, пишет Еврорадио. На белорусско-польской границе курды провели 12 дней.

“Каждую ночь белорусская пограничная полиция забрасывала нас на территорию Польши, а польские войска отправляли нас обратно в Беларусь”, — цитирует издание слова собеседницы.

Польские пограничники отправили её семью обратно в Беларусь, говорит женщина. Сама же она сломала ногу, потеряла сознание и была доставлена в польскую больницу. На момент интервью Иман ничего не знала о том, где находится её ребенок, муж и братья.

Брат женщины — Гайлан Длер — стал жертвой приграничного кризиса. Длеру удалось попасть в Польшу, но польские власти отказались госпитализировать больного диабетом мигранта. В четверг ночью, пишет курдское издание, его отправили в Беларусь. Во время этого интервью женщина еще не знала о смерти своего брата. Женщина описывает ситуацию на границе:

“Было очень, очень холодно. Вы не представляете, как было холодно. С нами были дети. У нас полностью закончилась еда. Три моих брата, мой ребенок и я ничего не ели пять дней подряд”, — говорит женщина.

Польша объявила чрезвычайное положение на своей границе в конце сентября. Позже страна в нарушение своих обязательств по международному праву одобрила выдворение мигрантов с границы. Власти Польши разрешили оставлять без рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища в случае, если оно было подано после нелегального пересечения границы.
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