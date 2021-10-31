



— В результате ДТП транспортным средствам причинены серезные механические повреждения. У «МАЗа» пробит топливный бак, чтобы избежать воспламенения задействовались сотрудники МЧС, - рассказали в Гродненской ГАИ.





Как выяснилось, пишет s13.ru, "Инфинити" была финальной, четвертой, точкой в череде аварий, устроенных неадекватным водителем грузовика.













За короткий промежуток до этого он уже совершил столкновения с припаркованными на улице Гасподарчая автомобилями «Опель» и «Ситроен». А с автомобилем «Рено» на улице Брикеля совершил попутное столкновение. С мест всех ДТП водитель уехал.





— Конечной его точкой следования должна была стать улица Аульская, но молодой человек заблудился и не доехал до нее. Как выяснилось, парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало более 3-х промилле, - уточнили в ГАИ.









В протоколе опроса, водитель пояснил, что около 11 утра, находясь в машине на АЗС в Гродно, употребил 250 грамм бальзама, после чего поехал на разгрузку. На простые вопросы инспектора, такие как – «Где вы находитесь?» – водитель запутался и ничего внятного не смог пояснить, был уверен, что в Бресте.





По данному факту проводится проверка.





В задержании нетрезвого водителя оказали содействие неравнодушные граждане, которые и сообщили в ГАИ о правонарушителе. Однако всего этого можно было бы избежать, если подозрительное поведение заметили очевидцы на АЗС или в пути следования, и сообщили в ГАИ.