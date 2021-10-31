Беларусь - страна с буквой «А»





Канал решил выяснить самые популярные буквы в словах языков стран Европы.





Лидером по популярности в европейских странах стала буква «Е».





Беларусь с белорусским языком попала во вторую группу, где наиболее популярна буква «А», пишет Thinktanks.by. В этой же группе оказались соседние Польша и Латвия. Отметим, что буква «А» в языках больше свойственная для южных и восточно-европейских государств.





С буквой «О» лидируют Россия, Украина, Чехия и Словакия.





Примечательно, что «I» — наиболее характерная буква только для Литвы.





Для каких целей понадобился сбор этой информации, честно говоря, сказать сложно.