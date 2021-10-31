Беларусь - страна с буквой «А»
Беларусь относится к числу стран, самая популярная буква в языке которых - буква «А», следует из инфографики, опубликованной т-г каналом Prooooye.
Канал решил выяснить самые популярные буквы в словах языков стран Европы.
Лидером по популярности в европейских странах стала буква «Е».
Беларусь с белорусским языком попала во вторую группу, где наиболее популярна буква «А», пишет Thinktanks.by. В этой же группе оказались соседние Польша и Латвия. Отметим, что буква «А» в языках больше свойственная для южных и восточно-европейских государств.
С буквой «О» лидируют Россия, Украина, Чехия и Словакия.
Примечательно, что «I» — наиболее характерная буква только для Литвы.
Для каких целей понадобился сбор этой информации, честно говоря, сказать сложно.
Источник: Виктор Беляев
17:34 31/10/2021
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