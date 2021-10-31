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Экс-следователя наказали 1,5 годами колонии за марши

Бывший старший следователь Алексей Зикеев получил полтора года колонии общего режима по обвинению в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок по ст.342 Уголовного кодекса, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Столько же запрашивал и гособвинитель.

Алексей Зикеев. Фото: prisoners.spring96.org

Дело рассматривалось 29 октября в суде Заводского района Минска. Алексея признали виновным в участии в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске 16, 23, 30 августа и 6 сентября 2020 года. По версии обвинения, пишет Reform.by, он нарушал порядок, присоединился к группе граждан, хлопал в ладоши, выкрикивал лозунги, препятствовал движению транспорта.

Иск «Минсктранса» в размере 41 900,44 рубля вынесен в гражданское производство.

На заседании в качестве свидетелей выступили сотрудники фирмы, в которой работал Алексей. По словам свидетеля Маркевича, он знает его 8 лет, они вместе работали в СК Московского района, вместе на массовые мероприятия не ходили и лишь однажды встретились у Дворца независимости и сфотографировались на Марше против насилия. Он рассказал, что они находились в зеленой зоне, люди были мирные, никто не бросал камни. Также он рассказал, что после выборов Алексей критично относился к действиям властей, но без радикализма. Первопричиной для этого стало насилие.

Свидетелем также выступила жена подсудимого Елена. Она отозвалась о муже как об отличном и добром человеке, который заботится о сыне, помогает людям, является донором, имеет много грамот и рекомендательных писем с места службы, занимается спортом.

Адвокат отметил, что помимо четырех селфи с телефона, нет ни одного доказательства совершения преступления.

В заключительном слове Зикеев сказал следующее:

«За то время, что я был в СИЗО, я пришел к выводу, что нет ничего дороже семьи — никакие деньги, ничего. У меня есть одна просьба: не лишать меня свободы, чтобы я мог вернуться к своей семье, воспитывать ребенка, и мне не пришлось бы объяснять ему, почему его отец отсутствовал дома. И просто продолжать оставаться гражданином своей страны, я никому не делал ничего плохого, я всегда помогал».

Судья Анжела Костюкевич посчитала его вину доказанной.

Он был задержан 2 июня. Под стражей он находится с 17 июня. По месту его работы и в квартире прошли обыски. На работе была изъята техника. Алексей – минчанин, женат, воспитывает 6-летнего сына, имеет высшее образование, до задержания работал директором. Во время избирательной кампании 2020 года Зикеев был в команде Валерия Цепкало.
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