Алексей Зикеев. Фото: prisoners.spring96.org





Дело рассматривалось 29 октября в суде Заводского района Минска. Алексея признали виновным в участии в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске 16, 23, 30 августа и 6 сентября 2020 года. По версии обвинения, пишет Reform.by, он нарушал порядок, присоединился к группе граждан, хлопал в ладоши, выкрикивал лозунги, препятствовал движению транспорта.





Иск «Минсктранса» в размере 41 900,44 рубля вынесен в гражданское производство.





На заседании в качестве свидетелей выступили сотрудники фирмы, в которой работал Алексей. По словам свидетеля Маркевича, он знает его 8 лет, они вместе работали в СК Московского района, вместе на массовые мероприятия не ходили и лишь однажды встретились у Дворца независимости и сфотографировались на Марше против насилия. Он рассказал, что они находились в зеленой зоне, люди были мирные, никто не бросал камни. Также он рассказал, что после выборов Алексей критично относился к действиям властей, но без радикализма. Первопричиной для этого стало насилие.





Свидетелем также выступила жена подсудимого Елена. Она отозвалась о муже как об отличном и добром человеке, который заботится о сыне, помогает людям, является донором, имеет много грамот и рекомендательных писем с места службы, занимается спортом.





Адвокат отметил, что помимо четырех селфи с телефона, нет ни одного доказательства совершения преступления.





В заключительном слове Зикеев сказал следующее:





«За то время, что я был в СИЗО, я пришел к выводу, что нет ничего дороже семьи — никакие деньги, ничего. У меня есть одна просьба: не лишать меня свободы, чтобы я мог вернуться к своей семье, воспитывать ребенка, и мне не пришлось бы объяснять ему, почему его отец отсутствовал дома. И просто продолжать оставаться гражданином своей страны, я никому не делал ничего плохого, я всегда помогал».





Судья Анжела Костюкевич посчитала его вину доказанной.





Он был задержан 2 июня. Под стражей он находится с 17 июня. По месту его работы и в квартире прошли обыски. На работе была изъята техника. Алексей – минчанин, женат, воспитывает 6-летнего сына, имеет высшее образование, до задержания работал директором. Во время избирательной кампании 2020 года Зикеев был в команде Валерия Цепкало.