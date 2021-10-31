



В начале ноября в Беларуси будет на 4-6 градусов теплее нормы





Белорусов в начале ноября еще побалует теплая осенняя погода. Подробный прогноз на неделю с 1 по 7 ноября озвучили в эфире ОНТ.





Начало ноября будет теплым и на 4 - 6 градусов превысит климатическую норму. Погода больше будет походить на начало октября, пишет kp.ru. Переменчивой осенней погоды с дождями и похолоданием раньше середины недели ждать не стоит.





Так в первых числах ноября прогноз будет зависеть от умеренно теплых воздушных масс, поступающих в Беларусь с юго-западной части Европы. Осадков 1 и 2 ноября преимущественно не ожидается, в ночные часы и утром - туман с понижением видимости до 500 метров. Ночью около +1…+7 тепла, а днем значительно теплее. В понедельник и вторник в среднем ожидается около +10…+14 выше ноля.





С середины недели погоду начнут менять фронтальные разделы с украинских территорий. Практически во всех районах Беларуси ожидаются дожди и туманы. Заморозков пока не прогнозируется - ночью в среду, 3 ноября, не холоднее +1…+7 градусов, а днем около +9…+13 тепла.





Затем, с четверга, 4 ноября, в Беларуси погодой начнет управлять активный атлантический циклон с центром над Балтикой. Погода пасмурная, с осадками разной интенсивности и порывистым ветром. По ночам и в утренние часы - туманы и видимость до 500 метров и около +3…+7 выше ноля. Дневные температуры при этом постепенно пойдут на убыль: днем в четверг +10…+13, а в пятницу, 5 ноября, не теплее +7…+11 градусов.





Какими будут первые выходные ноября в Беларуси? Синоптики обещают небольшое похолодание из-за прохладного антициклона, но все еще комфортную осеннюю погоду. Существенных осадков в ближайший уикенд не прогнозируется. В ночные часы +2…+7 градусов, а днем в субботу, 6 ноября, +8…+9 выше ноля. В воскресенье, 7 ноября, воздух прогреется всего до +5…+7 градусов - ноябрьская погода будет все ощутимее.











