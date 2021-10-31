Belarus.kp.ru несколько раз в этом году пытались договориться с лидером ВИА “Сябры» об интервью, но Анатолий Иванович все время мягко отказывал – говорил, что не время сейчас. Мы знали, что тяжело болеет его любимая жена Раиса, поэтому не особенно настаивали. К сожалению, 30 октября Анатолий Ярмоленко написал короткий пост на своей страничке в фейсбуке: «Умом понимаю... но сердце рвется на части...». Ничего и объяснять не надо было, все стало понятно – Раиса Ивановна покинула этот мир.









Анатолий Иванович с супругой Раисой был счастлив более полувека. Фото: личный архив





Они прожили вместе более полувека. Анатолий Иванович всегда говорил, что «Сябры» элегантные, хорошо выглядят на сцене во многом благодаря его жене Раисе. Когда они познакомились совсем юными, он был начинающим артистом, а она парикмахером. Анатолий пришел к Раисе стричься.





- Анатолий что-то мне говорит, а я смотрю на него, а у него такие красивые глаза, - вспоминала потом Раиса Ивановна в передаче «Мужское/Женское». – В общем, влюбилась.





Оба любили рассказывать курьезный случай, который произошел, когда Анатолий Ярмоленко привез юную Раису знакомиться со своей мамой Надеждой Аникеевной. Будучи дочерью священника, она была очень нравственным человеком. Но быстро приняла выбор сына и за несколько дней, пока у нее гостили молодые, подружилась с Раей. И вот, однажды их подстерегал «сюрприз». Вернувшись вечером из кино, они обнаружили на скамейке у дома девушку из Ашхабада – была у Анатолия короткая романтическая история в этом городе. Но Раиса проявила удивительную мудрость – она взяла под руку будущую свекровь и со словами: «Пойдемте, мама, и ты, Анатолий, не отставай» прошла мимо соперницы в дом.





Вскоре с Раисой они поженились.





Анатолий и Раиса познакомились в далеком 1969 году. И больше не расставались. Фото: личный архив





Анатолий Иванович всегда очень тепло отзывался о жене:





- Рая просыпается как минимум на десять минут раньше меня. Всегда встречает аккуратной, ухоженной и красивой.





С красавицей женой Раисой. Фото: личный архив





Они много гастролировали, Раиса была рядом, работала в коллективе и костюмером, и осветителем, и техником.





- "Сябры» всегда элегантные на сцене, это, безусловно, заслуга Раисы Ивановны. При том, что жена работает, она прекрасно ведет дом. Вместе мы воспитали детей (дочь Алесю и сына Святослава - авт.) и внуков, за которых не стыдно. Раиса Ивановна и коллега, и тот надежный тыл, о котором мечтает каждый мужчина. В то же время и муж влияет на формирование личности жены. И когда есть взаимодействие между супругами и гармония, то получается сильная семья. Когда у нас был выбор: купить ту же шубу или потратить деньги на новинку для студии, то жена вынуждена была голосовать за второе. И это большая женская мудрость, - рассказывал Анатолий Иванович в интервью газете "Звязда".





Будучи уже всесоюзно известным артистом, Анатолий Ярмоленко с женой продолжали жить в Гомеле. Через несколько лет после чернобыльской катастрофы врачи обнаружили у Раисы злокачественную опухоль щитовидной железы.





- Медики вынесли моей Раечке приговор, - рассказывал певец eg.ru. – Спасти ее могло лишь чудо, но они продолжали интенсивно лечить. А потом посоветовали сменить место жительства. Я подыскивал варианты обмена и уже договорился переехать в Вильнюс. Удивительно, но в Минске меня особо не ждали. Один белорусский партийный деятель, когда я прощупывал почву, чтобы поселиться в столице, заявил: «пусть Ярмоленко катится куда хочет, у нас и так талантов много». Но точку в этом вопросе поставил замечательный композитор Игорь Лученок. Он выбил разрешение, чтобы я за свои деньги купил кооперативную квартиру в Минске. Так мы переехали в Минск. А Раиса выздоровела.





Анатолий Иванович с женой и внуком Анатолем. Фото: личный архив





«Комсомолка» выражает свои искренние глубокие соболезнования народному артисту Беларуси Анатолию Ивановичу Ярмоленко и всем членам творческой династии в связи с уходом Раисы Ярмоленко - супруги, мамы и бабушки.





P.S. Пару лет назад в репертуаре Анатолия Ярмоленко появилась песня Олега Елисеенкова на стихи Леонида Дранько-Майсюка «Пяшчотнае сонейка Рая». Ее можно услышать в видеоролике с официального YouTube-канада «Сяброў», который прикреплен в самом конце этой статьи.





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