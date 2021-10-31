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«28, 29 и 30 октября 1937 года по всей советской Беларуси прокатилась волна расстрелов верующих, а в подвалах минской тюрьмы «американки» было казнено более сотни представителей белорусской культурной и научной элиты, пишет Reform.by. Именно поэтому и в церковном, и в гражданском календаре последние дни октября в Беларуси стоят особо, как дни национальной скорби, а дата 28 октября избрана днем памяти новомучеников беларусских. Он был установлен решением Святого Синода Белорусской Православной Церкви в 2011 году. Совершать празднование надлежит 28 октября при совпадении этой даты с воскресным днем или в ближайшее воскресенье после него», — отмечается на сайте БПЦ.





В перечень новомученников и исповедников включены 30 имен. В их честь построены храмы в Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле, Дятлово. Однако сегодня церковь будет поминать вех жертв репрессий.