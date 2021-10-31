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В рейтинге Forbes самых богатых умерших знаменитостей впервые за 8 лет сменился лидер

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. В него вошли 13 человек: музыканты, писатели и другие деятели культуры.



Первое место в списке занял британский детский писатель Роальд Даль, автор повестей "Матильда", "Чарли и шоколадная фабрика" и "Ведьмы". Это связано с приобретением Netflix прав на экранизацию его произведений, пишет ru.oxu.az. Сделка с компанией Roald Dahl Story Company обошлась стриминговому сервису в 684 млн долларов США.

Даль умер от рака в 1990 году в возрасте 74 лет. Посмертные доходы писателя за прошедший год, по данным Forbes, составили 700 млн долларов.

Предыдущие восемь лет - с 2013 по 2020 годы - рейтинг возглавлял певец Майкл Джексон. В этот раз он занял третью строку рейтинга c доходом 75 млн долларов. За год его лейбл Mijac Music привлек около 30 млн долларов инвестиций, а песни исполнителя собрали 1,3 млрд прослушиваний на разных стриминговых площадках.

На втором месте - американский музыкант Принс (120 млн долларов). Родственники певца продали 43% наследства, включая авторские права на песни.

В рейтинг также вошли: художник-карикатурист Чарльз Шульц, детский писатель Доктор Сьюз,  певец и актер Бинг Кросб, певец и актер Элвис Пресли, гольфист Арнольд Палмер, поэт-песенник Джерри Гоффин, певец Лютер Вандросс, регги-музыкант Боб Марли, рэпер Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс), музыкант и один из основателей The Beatles Джон Леннон.
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