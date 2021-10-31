Прошлой осенью каждый понедельник Наталия выходила в центр Минска, чтобы подарить цветы участницам марша пенсионеров. В последний понедельник ноября муж привез ее к ТЦ «Столица».





— Когда я поднялась из перехода, ко мне подошла пожилая женщина, обняла и сказала: «Не нужно тебе здесь светиться, их сегодня очень много». Она забрала у меня цветы, и я ушла.





На проспекте машину, пишет Салідарнасць, в которой ехали Наталия с мужем, остановили сотрудники ГАИ.





— Сказали: проедем с нами. В РУВД у меня ничего не спрашивали. Допроса не было. Со мной на протяжении пяти часов разговаривали разные люди.





В какой-то момент зашел человек в балаклаве, посмотрел на меня и сказал: «Это не она, та была в красном пальто». И ушел.





Меня охраняли четверо милиционеров. Они говорили: «Уезжайте из Беларуси. Здесь вы не нужны. В любой другой стране вам будет лучше». Им не нравилось, как я выгляжу: «Взрослая женщина, пробит нос, синие волосы, одета, как бомжара». Все это они говорили мне в лицо.









Когда в моем паспорте увидели американскую визу, некоторые говорили: как классно, вы уезжаете в США, какая хорошая страна. Говорю: «Так в чем проблема? Отпустите нас, мы купим билеты и поедем. Зачем вы нас держите?»





Гаишники отвечали: мы к вам вопросов не имеем, это все милиция. Еще слышала: «Уезжайте, но вы же знаете, что вас там полиция будет избивать, там с вами сюсюкаться не будут».





Я им рассказала, как мой друг, который возвращался домой, в августе был избит силовиками. Милиционеры заявили: вашего друга просто так кто-то избил, это не милиция. Сотрудники силовых структур верят в то, что они говорят и делают.





Вечером Наталию и ее мужа отвезли на Окрестина.





— «Вы меня задержали и не объяснили почему», — обратилась я к сотруднику, который нас сопровождал. Он спросил: «Ты хочешь адвокату позвонить?» Говорю: у меня забрали телефон и визитку адвоката.





Он дал свой телефон и сказал: позвони маме, успокой ее, но никому не говори, что я разрешил тебе позвонить. …На Окрестина я доставала всех: покажите протокол, за что нас задержали. Но протокол я увидела за полчаса до суда в среду.





Наталью и ее мужа судили вместе: по статье 23.34 дали по 12 суток каждому.





— В постановлении сказано, что я раздавала цветы участникам акции, а муж ехал на машине по ходу движения колонны, — говорит собеседница.





Наказание они отбывали в Барановичах:





— Условия у нас были разные, хотя мы с мужем сидели в соседних камерах. К женщинам относились лучше. Нас не шмонали, у нас был кипятильник. Баландер слушал все наши хотелки из разряда: я вегетарианка, не буду котлету, не буду суп.





Сотрудники закрывали глаза на то, что у нас лежали расстеленные одеяла, и мы вставали, когда они приходили. Видимо, мы были последней партией, которая сидела в нормальных условиях.





Дома семью ждала собака. Видео встречи, опубликованное Наталией в Инстаграме, многих не оставило равнодушными.





Пока супруги сидели, о собаке заботились близкие друзья.





— Наш пушистик не спал ночами и скулил, а когда мы вернулись, несколько дней не отходил от нас. А раньше, когда мы возвращались с маршей, он нам закатывал истерики, как будто ругался.





По возвращению Наталию ждала в почтовом ящике еще одна повестка о новом административном деле.









— Адвокат сказал: «Чего вы ждете, ребята, я бы на вашем месте даже телефоны не забирал. Пишите доверенность на машину и уезжайте из Беларуси».





Мой муж работает в американской IT-компании. Незадолго до задержания мы получили визы.





В декабре Наталия улетела в Украину, следом за ней – муж, позже родители привезли собаку.





— В США мы не собирались переезжать навсегда. Раньше мы хотели пожить в другой стране — посмотреть, как это. В августе и сентябре мы не думали уезжать: было ощущение, что победа близко.





Переехав в США, семья не подавала документы, чтобы получить статус беженцев.





— Надеемся, что сможем вернуться. Не хотим отрезать себе путь домой. Когда начали покупать мебель, то не выбирали дорогое, чтобы если уезжать, было не жалко оставлять. Думали, что к лету вернемся. Сейчас я мирюсь с мыслью, что мы здесь надолго. Нам делают «Грин-карту» от работодателя.





Собеседница «Салiдарнасцi» вспоминает, что первое время в Лос-Анджелесе не хотела выходить на улицу и с кем-то общаться.





— Все, что мне было нужно: сидеть дома с мужем и собакой и смотреть фильмы, в которых нет сцен насилия.





На меня давили в соцсетях, писали много гадостей по поводу моего отъезда. Как ни странно, это делали те, кто меня поддерживал ранее. Писали, что сбежала, а должна была остаться.





После переезда я решила, что не смогу помочь никому, если сначала не помогу себе. По словам Наталии, прошедший год был сложным эмоционально.





— Белорусы, которые уехали давно, многое делают для родины. У них нет страха, что сейчас к тебе постучат в двери, и это будет не разносчик пиццы. Они не так травмированы, как мы.





Проявления обычной жизни вызывали у меня слезы. На Рождество в Украине люди гуляют, пьют кофе, катаются на коньках. Рядом стоит полиция и их не трогает. Я рыдала, когда увидела это.





…Когда американцы спрашивают про Беларусь, рассказываю им, что сидела в СИЗО. Звучит вопрос: «А что ты такое сделала?». И когда слышат ответ, что меня посадили за то, что подарила бабушке цветы, удивляются: «Правда? И все? Как хорошо, что ты уехала оттуда».













— Что бы вы рассказали о полицейских США белорусским милиционерам?





— Полицейские любят ходить в булочную возле моего дома, с ними можно поговорить. Недавно подписалась на их Инстаграм, узнала, что каждый месяц у них проводится акция «Кофе с полицейским». Они снимают кофейню, ты можешь туда прийти, поговорить со своим участковым, рассказать про проблемы района.





Здесь даже на экзамене в автошколе учат правила, как нужно себя вести, если тебя остановил полицейский, на что ты имеешь право, а чего делать нельзя.





Полицейские для меня тут милые котики в красивой форме. Они охраняли марш, в котором я участвовала. Пока я ничего не нарушаю — меня не трогают.









Наталии уже не снятся сны, в которых она убегает от ОМОНа и прячется на Кальварийском кладбище. Она нашла свой антидепрессант — океан и серфинг.