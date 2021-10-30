



Видео с «зоопарком» автор прислал своему другу, а тот — поделился с Onlíner.





За 45 секунд, что длится ролик, мы успеваем не только насладиться мерным шумом моторов, но и заметить побег целого «зоопарка» с последнего зеленого островка. Первым на шум среагировал зайка. Затем второй и третий.





Через несколько секунд ноги в руки взяли кабаны. Много, очень много кабанов. Мы сбились со счету на третьем десятке. А группка животных на дальнем плане вообще не поддается подсчету.













Выглядит необычно. Однако хорошего тут мало. Как рассказал специалист «Аховы птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам Максим Немчинов, ситуация, когда с «Ноева ковчега» во все стороны бегут перепуганные животные, для наших широт, увы, стандартная.





— При кошении или уборке урожая от краев к центру животные пытаются скрыться и в итоге оказываются вот в таких остаточных островках. А это — стресс, травмы и гибель (по убыванию частоты исхода). Причем, страдать могут не только звери: при работах летом еще и птицы со своими молодыми выводками оказываются в такой ситуации. Подобное, кстати, происходит и при кошении газонов в населенных пунктах.





Есть дружественные природе техники кошения/уборки «в разгон»: начинается все от центра, постепенно продвигаясь к краям.

Тогда животные имеют возможность более спокойно покинуть место работ, не скучиваясь, не попадая под лезвия, не выходя на полностью открытое пространство.





Это касается работ и на полях, и в парках.





На поля животные изначально попадают ради укрытия, а еще еды (второе более актуально для конца лета-осени), — уточняет Максим Немчинов.