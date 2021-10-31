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Астероид приблизился к Земле и пролетел прямо перед носом ученых

Ученые не заметили астероид по своим габаритам сродни обычному холодильнику, пролетевший в 3 000 км от нашей планеты. Это третий по величине астероид, когда-либо приближавшийся к Земле.


Астероид 2021 UA1 диаметром два метра пролетел над Антарктидой. Небесное тело такого размера не опасно, пишет ru.oxu.az, поскольку, войдя в атмосферу Земли, оно, скорее всего, сгорело бы в нем.

Как пояснил в Twitter астроном Тони Данн, прохождение астероида удивило ученых, потому что днем ​​он находился за Солнцем и его приближение к Земле невозможно было обнаружить. 

 
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