Астероид приблизился к Земле и пролетел прямо перед носом ученых
Ученые не заметили астероид по своим габаритам сродни обычному холодильнику, пролетевший в 3 000 км от нашей планеты. Это третий по величине астероид, когда-либо приближавшийся к Земле.
Астероид 2021 UA1 диаметром два метра пролетел над Антарктидой. Небесное тело такого размера не опасно, пишет ru.oxu.az, поскольку, войдя в атмосферу Земли, оно, скорее всего, сгорело бы в нем.
Как пояснил в Twitter астроном Тони Данн, прохождение астероида удивило ученых, потому что днем он находился за Солнцем и его приближение к Земле невозможно было обнаружить.
13:24 31/10/2021
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